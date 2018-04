Calendario Serie A calcio, 31^ giornata: tutti gli orari delle partite e come vederle in tv e Diretta Live streaming

Nel weekend del 7-8 aprile si disputerà la 31^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Prosegue il duello al vertice tra Juventus e Napoli: i bianconeri hanno quattro punti di vantaggio sui partenopei e sabato pomeriggio (ore 15.00) avranno l’occasione di allungare ulteriormente battendo il Benevento, gli azzurri risponderanno soltanto domenica pomeriggio contro il Chievo. Si infiamma anche la lotta per un posto nella prossima Champions League: impegno ostico per la Roma in casa contro la Fiorentina (sabato alle ore 18.00), l’Inter giocherà il lunch match contro il Torino, la Lazio e il Milan giocheranno contro Udinese e Sassuolo. Si intensifica anche la lotta salvezza, da non perdere il derby della Lanterna sabato sera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle partite valide per la 31^ giornata della Serie A 2018 di calcio (7-8 aprile). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e su Mediaset Premium, in diretta streaming su Sky Go e su Premium Player.

SABATO 7 APRILE:

15.00 Benevento-Juventus

18.00 Roma-Fiorentina

18.00 SPAL-Atalanta

20.45 Sampdoria-Genoa

DOMENICA 8 APRILE:

12.30 Torino-Inter

15.00 Crotone-Bologna

15.00 Verona-Cagliari

15.00 Napoli-Chievo

18.00 Udinese-Lazio

20.45 Milan-Sassuolo













(foto Gianfranco Carozza)