Italia-Francia oggi (venerdì 6 aprile), Coppa Davis 2018: programma, orari e tv della prima giornata. Gli incontri da disputare e gli azzurri in campo

Ci siamo! Comincia oggi (ore 11.30) con i primi due singolari la sfida Italia-Francia, valevole per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis. Si gioca fino a domenica sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova.

Il sorteggio di ieri ha decretato che i primi a scendere in campo saranno Andreas Seppi e Lucas Pouille. A seguire toccherà a Fabio Fognini e Jeremy Chardy.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 6 APRILE:

11.30 Andreas Seppi (ITA) c. Lucas Pouille (FRA)

A seguire: Fabio Fognini (ITA) c. Jeremy Chardy (FRA)













Foto: profilo twitter Federtennis