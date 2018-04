Pallanuoto, Europa Cup 2018: i risultati della terza giornata. La Croazia batte la Serbia e va in finale, l’Italia per il podio

Si sono conclusi i gironi di Europa Cup di pallanuoto: nel girone degli azzurri, dopo una nuova bella prestazione e la vittoria per 10-7 sulla Grecia, è arrivato il secondo posto nel girone per il Settebello, mentre la Spagna, già certa da ieri del primo posto, ha perso contro l’Ungheria per 7-13. In classifica Spagna ed Italia a quota 6 punti, Ungheria terza a quota 4, Grecia ultima a 1. Gli iberici sono primi per la vittoria nello scontro diretto.

Nel girone B la Croazia ha vinto per 8-7 contro la Serbia nella sfida decisiva per la vittoria del raggruppamento e così saranno i croati a contendere il trofeo alla Spagna, mentre i serbi giocheranno per il terzo gradino del podio contro gli azzurri di Sandro Campagna.

Nell’altra sfida del girone il Montenegro ha battuto per 10-6 la Francia e giocherà per il quinto posto contro i magiari, mentre il settimo posto sarà affare tra ellenici e transalpini. In classifica infatti la Croazia primeggia con 9 punti, davanti alla Serbia con 6, al Montenegro con 3 ed alla Francia ferma a 0.

Questo il programma di domani:

ore 16.00 finale 7° posto Grecia-Francia

ore 17.30 finale 5° posto Ungheria-Montenegro

ore 19.00 finale 3° posto ITALIA-Serbia

ore 20.30 finale 1° posto Spagna-Croazia













Foto: Enrico Spada

roberto.santangelo@oasport.it