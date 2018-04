Pallanuoto, Europa Cup 2018: Italia-Grecia 10-7. Le pagelle del Settebello, Di Fulvio straordinario

Altra partita ed altra vittoria, la seconda consecutiva per il Settebello nelle Super Final di Europa Cup in quel di Rijeka. La nazionale italiana di pallanuoto si è imposta per 10-7 sulla Grecia ed ha agguantato la seconda piazza nel proprio raggruppamento, utile a raggiungere il pass per la finale per il bronzo che si disputerà domani. Andiamo a rivivere il match odierno con le pagelle degli azzurri.

1 Del Lungo, voto 6,5: chiamato in causa poche volte, si fa comunque trovare pronto il portierone azzurro.

2 Di Fulvio, voto 8: una sentenza. La Freccia Azzurra è di gran lunga l’MVP dell’incontro: seconda tripletta consecutiva, oggi davvero decisivo sin dai primi minuti di gara. È l’arma in più della squadra.

3 Molina Rios, voto 6,5: altra prestazione discreta per il veterano spagnolo. Non è molto appariscente, ma sbaglia davvero pochissimo.

4 Figlioli, voto 6: pura gestione per il capitano, l’uomo dei tre Continenti. Si prende solo due tiri, non va a segno, ma la sua squadra riesce comunque a vincere.

5 Fondelli, voto 6: altra partita sufficiente per il giocatore della Sport Management, usato su più ruoli da Sandro Campagna che lo trova molto duttile per il suo schieramento.

6 Velotto, voto 7: stato di forma eccellente per il difensore della Canottieri Napoli. Anche oggi va a segno, oltre alle solite grandi giocate in fase di ripiegamento. Spaventosa crescita nelle ultime stagioni.

7 Renzuto Iodice, voto 5,5: altra partita non al top per l’attaccante dello Jug che non sta trovando i tempi giusti per risultare decisivo (come aveva fatto ai Mondiali di Budapest).

8 Echenique Saglietti, voto 7,5: oggi sale in cattedra l’attaccante italo-spagnolo che si fa vedere con due giocate davvero eccezionali. L’alzo e tiro con la palombella vale da solo il prezzo del biglietto.

9 Presciutti, voto 7: non solo lavoro sporco per il giocatore dell’AN Brescia che viene testato anche da centroboa e riesce anche ad andare a segno.

10 Bodegas, voto 7,5: spettacolare la prova offerta da centroboa per il giocatore italo-francese della Pro Recco. Conquista, anche oggi, un’infinità di espulsioni sui due metri. Va a segno due volte.

11 Damonte, voto 6: soli tre minuti in vasca per il mancino.

12 Bertoli, voto 6,5: tantissimo aiuto in fase difensiva, spesso e volentieri utile alla causa.

13 Nicosia, senza voto: pochissimi minuti in acqua per il secondo portiere azzurro.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter