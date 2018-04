Pallanuoto, Europa Cup 2018: il Settebello batte anche la Grecia. Sarà finale per il terzo posto

Se quello di ieri poteva essere un indizio, il secondo fa una prova e arriva oggi: il Settebello è tornato, l’esordio con la Spagna è assolutamente dimenticato. In quel di Rijeka, nel terzo ed ultimo incontro della fase a gironi delle Super Final di Europa Cup gli azzurri si impongono per 10-7 sulla Grecia, agguantando così ufficialmente la seconda piazza nel raggruppamento. Domani Figlioli e compagni andranno a giocarsi la terza posizione nella manifestazione con la seconda classificata dell’altro girone (la perdente tra Croazia ed Ungheria). Da sottolineare la performance soprattutto a livello difensivo contro la compagine ellenica, molto bene anche la fase realizzativa. Le sensazioni sono comunque più che positive in vista dei prossimi appuntamenti del quadriennio.

Il Settebello mette praticamente le cose in chiaro già nel primo tempo. A sbloccare il tabellino è il solito Francesco Di Fulvio, anche oggi tra i migliori in acqua. La Grecia risponde con Genidounias, ma poi dilagano gli azzurri con Presciutti, Velotto ed ancora Di Fulvio. Da lì in poi pura gestione per la squadra di Sandro Campagna, davvero performante in chiave difensiva. Il secondo quarto porta la firma di Gonzalo Echenique, due volte a segno. Nel terzo quarto arriva ancora uno strappo per gli azzurri, con Michael Bodegas devastante al centro: l’italo francese conquista espulsioni su espulsioni e proprio con l’uomo in più riesce ad andare a segno. Nel quarto periodo c’è spazio anche per Molina: il Settebello gestisce il vantaggio e agguanta la vittoria.

Italia-Grecia 10-7

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 3, Molina Rios 1, Figlioli, Fondelli, Velotto 1, Renzuto Iodice, Echenique Saglietti 2, Presciutti 1, Bodegas 2, Damonte, Bertoli, Nicosia. Coach. Campagna

Grecia: Flegkas, Genidounias 1, Skoumpakis, Fountoulis 1, Dervisis 2, Kapotsis, Pontikeas, Argyropoulos, Mourikis, Kolomvos, Gounas 1, Vlachopoulos 2, Zerdevas. Coach. Vlachos

Arbitri: Ivanovski (mne), Vlasic (cro)

Note:

Parziali 4-1, 2-2, 2-1, 2-3

Spettatori 200 circa. In tribuna il Presidente Paolo Barelli. Superiorità numeriche: Italia 5/13, Grecia 4/10. Ammonito Campagna per proteste. Pontikeas uscito per limite di falli nel terzo tempo e Presciutti nel quarto tempo.













