Pagelle Juventus-Real Madrid 0-3, Champions League: Ronaldo extraterrestre, Dybala che delusione! Khedira il migliore tra i bianconeri

Arriva una sconfitta pesante per la Juventus nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League 2018. All’Allianz Arena di Torino i campioni d’Italia sono stati piegati 3-0 dal Real Madrid, trascinato da un Cristiano Ronaldo in serata di grazia, autore di due reti (seconda da urlo: rovesciata in stile cartone animato giapponese) e dell’assist sul tris di Marcelo. Discorso qualificazione, in vista del ritorno al Santiago Bernabeu, praticamente chiuso. Di seguito le pagelle:

JUVENTUS (4-4-2)

Buffon 5.5: Incolpevole sul gol di Ronaldo e fortunato sul destro di Kroos finito contro la traversa. Cr7 lo punisce con una rovesciata da antologia e poi il tris di Marcelo…Kovacic colpisce un altro legno sul finire di partita.

De Sciglio 5.5: Sbaglia completamente il piazzamento in difesa dando modo ad Isco di ispirare Ronaldo nel gol che sblocca la partita. Tanti errori tecnici per lui. Prova a riscattarsi con un destro a pelo d’erba, in propensione offensiva, su cui Dybala non riesce a farsi trovar pronto. Una brutta prestazione dell’esterno azzurro.

Barzagli 5.5: Non puntuale in interdizione, fatica a trovare il ritmo partita. Non la solita sicurezza in mezzo alla difesa e si vede nelle marcature madrilene.

Chiellini 5.5: Non riesce a mettere una pezza al gol di Ronaldo. Come tutta la linea difensiva, in ritardo nella marcatura del portoghese. Si divora un gol sugli sviluppi del calcio d’angolo. Responsabile nell’azione del gol del raddoppio con una chiusura inutile.

Asamoah 6: Senza infamia e senza lode la prestazione dell’esterno bianconero. Attento in fase di chiusura. Dal 68′ Mandzukic 5.5: Entra nel momento peggiore, con la Juve in dieci, può fare decisamente poco…

Douglas Costa 5.5: A disagio nella posizione di esterno destro di centrocampo: non incide in fase offensiva e si fa saltare troppo facilmente da Isco e compagni. Dal 68′ Matuidi 5.5: Stesso discorso fatto per Mandzukic. Con uomo in meno fa fatica ad incidere in mezzo al campo.

Khedira 6.5: L’anima del centrocampo della Juve: ci mette tanta personalità nelle sue percussioni ma è uno dei pochi. Il migliore in campo dei bianconeri. Dal 74′ Cuadrado 5.5: Sbaglia il gol della bandiera negli ultimi secondi di partita.

Bentancur 5.5: In ritardo sulla chiusura sull’azione del gol del Real. Ammonito al 26′, soffre tanto le ripartenze del Real. Troppo lento l’uruguaiano rispetto ai dinamici centrocampisti dei Blancos.

Alex Sandro 6: Spinge molto per costringere Carvajal in fase difensiva non trovando però precisione nei cross. Cala nella ripresa.

Dybala 4.5: Poco lucido sul servizio di Higuain, gioca troppo da solo non incidendo come si aspetterebbe.Doveva essere uno degli uomini della partita e finisce sotto la doccia in anticipo, espulso. Che delusione!

Higuain 6: Fa un gran movimento in favore dei compagni per favorire l’inserimento dei centrocampisti. Bravissimo nella conclusione volante ma Navas gli nega il gol. E’ lui a farsi vedere di più in fase offensiva ma nei secondi 45′ ed è l’ultimo ad arrendersi con un destro incrociato di pura rabbia.

All. Allegri 6: L’approccio alla partita è più volitivo del solito ma alcuni errori individuali vanificano il suo piano tattico e gli uomini di talento su cui puntava maggiormente non riescono ad incidere.

Real Madrid (4-3-1-2):K. Navas 7; Carvajal 6, Sergio Ramos 6, Varane 6.5, Marcelo 6.5; Modric 6.5 (Kovacic dal 81′ s.v.), Casemiro 6, Kroos 6.5; Isco 6.5 (Dal 74′ Asensio: s.v.); Cristiano Ronaldo 10, Benzema 5.5 (Vasquez dal 58′ 6.5). All. Zidane 7













Foto: pagina facebook Juventus