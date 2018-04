F1 oggi (domenica 8 aprile), GP Bahrein 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv. Il programma completo

Oggi domenica 8 aprile si disputa il GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1. La gara del Sakhir sarà determinante per il prosieguo del campionato, siamo soltanto all’inizio della stagione ma nel deserto potrebbe cambiare fisionomia la classifica generale e potrebbe mutare i valori in tavola.

Ci sarà davvero da divertirsi sotto i riflettori, la gara regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati e in pista può davvero succedere di tutto: Lewis Hamilton è chiamato a una rimonta stellare dopo aver subito cinque posizioni di penalizzazione in griglia, le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen cercheranno di fare la differenza, attenzione alla voglia di rivalsa di Valtteri Bottas e alle velleità delle Red Bull guidate da Max Verstappen e Dani Ricciardo.

Si correrà in notturna ma le alte temperature e l’asfaltato abrasivo potrebbero risultare determinante per le strategie e dunque anche per l’esito della gara. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e poi in differita gratis e in chiaro su TV8, garantita la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Bahrain 2018.

DOMENICA 8 APRILE:

17.10 GP Bahrain 2018 – Gara

GARA GP BAHRAIN 2018: COME VEDERLA IN TV? DIRETTA, DIFFERITA, REPLICA

La gara del GP del Bahrein 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1.

L’evento sarà però visibile anche in differita, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 21.00.

Sky Sport F1 trasmetterà le repliche della gara secondo il seguente palinsesto: 20.30, 00.30 e nel rullo notturno.

Prevista la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.













