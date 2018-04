Serie A oggi (domenica 8 aprile), tutte le partite in programma: il calendario completo. Gli orari e come vederle in tv e Diretta Streaming

Oggi domenica 8 aprile si completa la 31^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Si inizia con il lunch match: l’Inter sarà impegnata contro il Torino, i nerazzurri cercano punti importanti per continuare a sognare un posto nella prossima Champions League. Il turno si accenderà nel pomeriggio quando il Napoli giocherà in casa contro il Chievo con l’obiettivo della vittoria per rimanere in scia alla Juventus. La Lazio volerà invece a Udinese per continuare a sognare un posto in Champions League, proprio come il Milan che sfiderà il Sassuolo nel posticipo. Incroci importanti in ottica salvezza: Crotone-Bologna e Verona-Cagliari saranno fondamentali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite di oggi (domenica 8 aprile) valide per la 31^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, diretta streaming su Sky Go e su Premium Player.

DOMENICA 8 APRILE:

12.30 Torino-Inter

15.00 Crotone-Bologna

15.00 Verona-Cagliari

15.00 Napoli-Chievo

18.00 Udinese-Lazio

20.45 Milan-Sassuolo













