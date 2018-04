MotoGP in tv, Qualifiche GP Argentina 2018: gli orari e il programma. Come vederle in diretta e in differita

Sabato 7 aprile si disputeranno le qualifiche del GP di Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo si preannuncia grande spettacolo con il serio rischio pioggia che potrebbe rimescolare le carte in tavola: il time attack potrebbe regalare molte sorprese.

Andrea Dovizioso cerca di conquistare una buona piazza per sfatare la maledizione sudamericana dopo due cadute su questo asfaltato, Valetino Rossi è molto quotato e può fare il colpaccio, Marc Marquez da Campione del Mndo per fare saltare il banco, Dani Pedrosa è piaciuto nelle prove libere e potrebbe essere protagonsta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP di Argentina, seconda prova del Motomondiale 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, diretta streaming su Sky Go, DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Argentina sono 5 ore indietro rispetto a noi).

SABATO 7 APRILE:

14.00-14.40 Moto3 – Prove libere 3

14.55-15.40 Moto2 – Prove libere 3

15.55-16.40 MotoGP – Prove libere 3

17.35-18.15 Moto3 – Qualifiche

18.30-19.15 Moto2 – Qualifiche

19.30-20.00 MotoGP – Prove libere 4

20.10-20.25 MotoGP – Qualifica 1

20.35-20.50 MotoGP – Qualifica 2

GP ARGENTINA 2018: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE IN DIRETTA TV?

Le qualifiche del GP di Argentina saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP e anche su TV8, gratis e in chiaro. Le prove libere saranno solo su Sky.

Prevista la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Previste delle repliche su Sky secondo il seguente palinsesto: alle ore 23.30 (MotoGP) e nel rullo notturno dalle ore 01.30.













FOTOCATTAGNI