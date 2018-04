Sebastian Vettel, GP Bahrein 2018: “Siamo più veloci degli altri ma non traggo conclusioni. Possiamo migliorare”

Sebastian Vettel può ritenersi soddisfatto al termine delle prove libere 2 del GP del Bahrain, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari, reduce dalla vittoria in Australia, ha chiuso in seconda posizione ad appena 11 millesimi dal compagno di squadra Kimi Raikkonen.

Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai media: "In Australia ci siamo ritrovati un po' indietro, quindi qui abbiamo provato alcune cose, cercando principalmente di stabilizzare l'anteriore perché a Melbourne non era molto a posto e qui è andata un po' meglio. In questo venerdì sembra che siamo un po' più veloci degli altri, ma dipende un po' dal programma di lavoro quindi non arrivo ad alcuna conclusione: ci concentriamo su noi stessi e sull'assetto, cercando di migliorare il feeling che a volte è stato buono, altre volte no. Possiamo di certo migliorare, sia negli stint brevi, sia in quelli veloci: non ho visto cosa hanno fatto gli altri, il mio passo è buono e può migliorare, ma come ho detto abbiamo anche provato tante cose sulla macchina per il bilanciamento".













