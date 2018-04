LIVE MotoGP, GP Argentina 2018 in DIRETTA: prove libere 3 (sabato 7 aprile). Risultato e classifica in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Argentina 2018, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Honda va in scena il penultimo turno di prove decisivo per qualificare i piloti ai due stint delle qualifiche previsti successivamente.

Marc Marquez può sorridere. Ieri, ha dominato in lungo ed in largo in ogni condizione. Lo spagnolo, sulla sua Honda, ha dato un saggio delle sue immense qualità, dimostrando fin da subito di gradire il circuito, riuscendo ad interpretarlo come nessun’altro. Appare quasi scontato affermare che il favorito per il successo di tappa sia lui.

In difficoltà, invece, i rivali. Le Yamaha sono in cerca di una identità sulla pista argentina. I problemi legati allo sfruttamento degli pneumatici ed alla elettronica stanno condizionando il lavoro di messa a punto del tea di Iwata. Il distacco accusato (oltre 1″) ieri da parte di Maverick Vinales e Valentino Rossi non regala troppi sorrisi. Va da sé che oggi bisognerà inventarsi qualcosa per migliorare.

Ancora più complicata la situazione in Ducati. Nelle ultime posizioni nel corso del venerdì, Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso dovranno ritrovare il filo del discorso su un tracciato che si tema potesse essere problematico per la GP18. Tuttavia, le criticità emerse sono state superiori alle attese.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Argentina 2018, seconda prova del Mondiale di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 15.55 (orario italiano). Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Valerio Origo