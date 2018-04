MotoGP, GP Argentina 2018: risultati e classifica warm-up. Marc Marquez continua a volare sul bagnato, indietro Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DALLE 20.00

Ultimo turno di prove per i piloti della classe MotoGP, prima della gara (ore 20.00 italiane), sul circuito di Termas de Rio Hondo, valido per il GP d’Argentina 2018 (secondo round del Mondiale). Nel warm-up, disputatosi su asfalto bagnato, a sorridere è stato ancora una volta Marc Marquez. Come detto nel corso di questo weekend, il Cabronçito è on fire sul tracciato sudamericano e in qualsiasi condizione è stato velocissimo. L’1’48″428, segnato dal campione del mondo in carica, è la riprova del suo status altamente qualitativo.

In seconda posizione, a completare la festa Honda, troviamo l’iberico Daniel Pedrosa, performante anch’egli in queste condizioni particolari: 570 i millesimi di ritardo di Dani dal teammate. In terza piazza il britannico Scott Redding, in sella all’Aprilia, che nell’ultimo tentativo ha ottenuto il terzo tempo a 615 millesimi da Marquez. Segue un redivivo Jorge Lorenzo (Ducati) che, dopo un sabato disastroso (14° posto in griglia di partenza), ha ottenuto un buon riscontro a 802 millesimi dal leader.

Quinta piazza per Cal Crutchlow (LCR Honda) che conferma la bontà della moto di Tokyo su questa pista, a +0″915, mentre Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso hanno concluso le loro prove in ottava ed undicesima posizione con un gap, rispettivamente, di 1″086 e 1″312. Per entrambi i centauri italiani, grandi difficoltà nel t3 e t4 rispetto al pilota di riferimento. Tuttavia, Cabronçito a parte, il distacco non è così importante dagli altri e quindi, guardando alla gara, si buon sperare qualora le condizioni fossero queste.

Da segnalare la nona posizione di Andrea Iannone (Suzuki) a precedere l’altra Yamaha ufficiale di Maverick Vinales mentre più distanti il poleman Jack Miller (Honda) 17° e il francese Johann Zarco (Yahama) 18°. Sedicesimo e ventesimo crono, infine, per Danilo Petrucci (Ducati) e Franco Morbidelli (Honda).

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 1:48.428 2 26 D. PEDROSA +0.570 3 45 S. REDDING +0.615 4 99 J. LORENZO +0.802 5 35 C. CRUTCHLOW +0.915 6 42 A. RINS +1.082 7 41 A. ESPARGARO +1.084 8 46 V. ROSSI +1.086 9 29 A. IANNONE +1.096 10 25 M. VIÑALES +1.291













