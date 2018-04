MotoGP, Warm-Up GP Argentina 2018: risultato e classifica. Marc Marquez davanti a tutti, Valentino Rossi e Dovizioso attardati

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DALLE 20.00

Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nel warm up del GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Sull’asfalto bagnato del circuito di Termas de Rio Hondo, il Campione del Mondo ha piazzato un notevole 1:48.428 e conferma di essere il grande favorito per la gara. L’iberico ha chiuso con mezzo secondo di vantaggio su Pedrosa e sei decimi su Redding. Jorge Lorenzo quarto a otto decimi, Valentino Rossi ottavo a un secondo, Andrea Dovizioso undicesimo a 1.3. Di seguito la classifica dei tempi del warm up.

CLASSIFICA WARM UP GP ARGENTINA 2018:













