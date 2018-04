MotoGP, GP Argentina 2018 in tv: su che canale vederlo? Il programma e gli orari del fine settimana tra dirette, differite e repliche

Nuovo appuntamento per il Mondiale di MotoGP, il secondo della stagione: si vola in Sudamerica per il GP di Argentina, in quel di Termas de Rio Hondo. L’Italia ovviamente si affida alle sue stelle: Andrea Dovizioso, reduce dallo strepitoso trionfo in Qatar, e l’eterno Valentino Rossi. Andiamo a scoprire il calendario completo, tutto il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Argentina 2018, seconda prova del Motomondiale. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Previste anche le dirette su TV8, gratis e in chiaro. Gli orari sono italiani (in Argentina sono indietro 5 ore rispetto a noi).

VENERDÌ 6 APRILE:

14.00-14.40 Moto3 – Prove libere 1 Diretta su Sky Sport MotoGP

14.55-15.40 MotoGP – Prove libere 1 Diretta su Sky Sport MotoGP

15.55-16.40 Moto2 – Prove libere 1 Diretta su Sky Sport MotoGP

18.10-18.50 Moto3 – Prove libere 2 Diretta su Sky Sport MotoGP

19.05-19.50 MotoGP – Prove libere 2 Diretta su Sky Sport MotoGP

20.05-20.50 Moto2 – Prove libere 2 Diretta su Sky Sport MotoGP

SABATO 7 APRILE:

14.00-14.40 Moto3 – Prove libere 3 Diretta su Sky Sport MotoGP

14.55-15.40 MotoGP – Prove libere 3 Diretta su Sky Sport MotoGP

15.55-16.40 Moto2 – Prove libere 3 Diretta su Sky Sport MotoGP

17.35-18.15 Moto3 – Qualifiche Diretta su Sky Sport MotoGP e TV8

18.30-19.00 MotoGP – Prove libere 4 Diretta su Sky Sport MotoGP

19.10-19.25 MotoGP – Qualifiche 1 Diretta su Sky Sport MotoGP e TV8

19.35-19.50 MotoGP – Qualifiche 2 Diretta su Sky Sport MotoGP e TV8

20.05-20.50 Moto2 – Qualifiche Diretta su Sky Sport MotoGP e TV8

DOMENICA 8 APRILE:

14.40-15.00 Moto3 – Warm Up Diretta su Sky Sport MotoGP

15.10-15.30 Moto2 – Warm Up Diretta su Sky Sport MotoGP

15.40-16.00 MotoGP – Warm Up Diretta su Sky Sport MotoGP

17.00 Moto3 – Gara Diretta su Sky Sport MotoGP e TV8

18.20 Moto2 – Gara Diretta su Sky Sport MotoGP e TV8

20.00 MotoGP – Gara Diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 e TV8.













Foto: Valerio Origo