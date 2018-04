F1, GP Bahrein 2018 in tv: su che canale vederlo? Il programma e gli orari del fine settimana tra dirette, differite e repliche

Tutto pronto per la seconda tappa del Mondiale di F1: si vola in Bahrein sul circuito di Sakhir dove la Ferrari cercherà di restare in vetta alle classifiche dopo lo splendido trionfo di Melbourne. Andiamo a scoprire il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP del Bahrein 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Previste anche le differite su TV8. Gli orari sono italiani (in Bahrain sono un’ora avanti rispetto a noi).

VENERDÌ 6 APRILE:

12.00-13.30 Prove libere 1 Sky Sport F1

16.00-17.30 Prove libere 2 Sky Sport F1

SABATO 7 APRILE:

13.00-14.00 Prove libere 3 Sky Sport F1

16.00 Qualifiche Sky Sport F1, differita alle 19 su TV8

DOMENICA 8 APRILE:

16.10 Gara Sky Sport F1, Sky Sport 1, differita alle 21 su TV8













FOTOCATTAGNI