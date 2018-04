Lazio-Salisburgo in tv, su che canale vederla? C’è la diretta gol gratis e in chiaro

Appuntamento con la storia per la Lazio. Questa sera (giovedì 5 aprile) alle ore 21.05, lo stadio Olimpico sarà teatro dell’andata dei quarti di finale di Europa League 2017-2018 tra i biancocelesti padroni di casa e il Salisburgo. Le speranze italiane di trionfare in una manifestazione continentale restano praticamente tutte affidate alla compagine di Simone Inzaghi che vuole sfruttare il talento offensivo per battere la forte rosa austriaca.

Come vederla in tv?

Lazio-Salisburgo sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, precisamente su Sky Sport 1, mentre su TV8, in chiaro, verrà trasmessa la Diretta Gol (un’alternanza con le azioni più importanti di tutti e quattro gli incontri della serata). In ogni caso il match potrà essere visto in streaming su Sky Go grazie a tablet, smartphone e laptop. Sarà possibile seguire l’incontro anche attraverso la DIRETTA LIVE testuale di OASport.

Orario ed inizio dell’incontro

Andata, giovedì 5 aprile

ore 21.05 Lazio-Salisburgo – Diretta tv su Sky Sport 1, Diretta Streaming su Sky Go e DIRETTA LIVE testuale su OASport













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

Foto: Carozza