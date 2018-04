LIVE MotoGP, GP Argentina 2018 in DIRETTA: prove libere 1 (venerdì 6 aprile). Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP.

Sul circuito di Termas de Rio Hondo (Argentina), il Circus delle due ruote si ritrova dopo l’esordio in Qatar per un altro round appassionante. Lungo il nastro d’asfalto sudamericano Andrea Dovizioso vorrà confermarsi, reduce dal successo di Losail. Da par suo Marc Marquez vorrà riscattarsi dal secondo posto in volata, centrando il successo su uno dei tracciati più graditi. Da osservare con attenzione la Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales. L’anno scorso le due moto di Iwata monopolizzarono la scena. Vedremo se quest’anno sapranno ripetersi. Il “Dottore”, vittorioso nel 2015, saprà ripetersi. E poi Jorge Lorenzo, in difficoltà nel confronto diretto con il compagno di squadra e motivato per far bene ed ottenere un bel risultato

Foto: Valerio Origo