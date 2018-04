Motocross, GP Trentino MX2 2018: vincono Jorge Prado e Thomas Covington. Giornata nera per Pauls Jonass

Pauls Jonass è tornato sulla terra a Pietramurata. Il lettone ha vissuto una domenica da incubo nel GP del Trentino, chiudendo con un 4° e un 9° posto dopo aver sempre trionfato nei tre precedenti appuntamenti. Oggi a festeggiare sono stati lo spagnolo Jorge Prado, che si è preso gara-1 (e la vittoria del GP), e il britannico Thomas Covington, vincitore di gara-2.

GARA-1 – Le difficoltà di Jonass sono cominciate nella prima manche, quando alla partenza ha visto già Prado prendersi l’holeshot e scappare via. Lo spagnolo ha fatto gara solitaria con la sua KTM, mentre alle sue spalle è impazzata la lotta per la seconda posizione, che alla fine ha visto prevalere il tedesco Henry Jacobi, sul compagno di marca in Husqvarna, il danese Thomas Kjer Olsen. Jonass ha fatto quindi gara di rimonta: prima si è sbarazzato di Michele Cervellin, poi ha inscenato un duello con il britannico Thomas Covington, uscendone vincitore. L’italiano della Honda è stato stoico nel tenere il ritmo dei due rivali, provando a inserirsi ma dovendosi accontentare alla fine di un ottimo sesto posto.

GARA-2 – L’incubo di Jonass è proseguito in gara-2. Il lettone si trovava in sesta posizione, quando Jacobi è caduto trascinando con sé il campione del mondo in carica. Una disdetta per il pilota della KTM, che si è però rialzato chiudendo la gara al 9° posto. Davanti, invece, Prado sembrava poter vincere agevolmente ma stavolta Covington è riuscito a tenere il suo ritmo: il britannico ha ridotto progressivamente il gap e a pochi giri ha infilato lo spagnolo prendendosi la vittoria. A completare il podio della seconda manche, poi, il russo Vsevolod Brylyakov (Yamaha), che si è avvantaggiato della lotta tra il britannico Conrad Mewse (KTM), poi quarto, e del sudafricano Calvin Vlaanderen (Honda), quinto. Michele Cervellin ha chiuso gara-2 all’11° posto.

La classifica del GP del Trentino di MX2

1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 25 22 47

2 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 16 25 41

3 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 22 11 33

4 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR YAM 12 20 32

5 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 18 12 30

6 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 13 15 28

7 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 15 10 25

8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 20 5 25

9 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 10 14 24

10 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 14 8 22













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOCROSS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo