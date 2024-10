Motocross delle Nazioni: Italia fuori dalla top15 in gara-2, trionfa Jett Lawrence

Non ingrana l’Italia al Motocross delle Nazioni, competizione che tradizionalmente chiude la stagione 2024 quest’anno in scena nel Regno Unito, precisamente presso il circuito di Matterley Basin. Dopo la settima piazza ottenuta in gara-1, gli azzurri hanno mantenuto la stessa posizione nella seconda prova riservata alla MX2 e alla categoria Open, complici due prestazioni non eccezionali di Andrea Adamo ed Andrea Bonacorsi.

Gara molto complicata per gli azzurri: Andrea Bonacorsi malgrado una partenza molto difficile si era spinto vicino alla top 10. Tuttavia a causa di un errore ha perso di nuovo terreno chiudendo al sedicesimo posto. Mai entrato davvero in ritmo invece Adamo, il quale non è andato oltre la ventesima casella, ovvero lo stesso risultato di gara-1.

A trionfare è stato l’australiano Jett Lawrence, bravo a mantenere alta la concentrazione facendosi trovare pronto nel momento più delicato. L’oceanico ha tagliato il traguardo con il tempo di 36:14.723, rifilando +0:7.919 allo spagnolo Ruben Fernandez, secondo davanti al tedesco Simon Laengenfelder, sul gradino più basso con una differenza di +0:10.438. Da segnalare poi la quarta piazza del transalpino Maxime Renaux precedendo il neerlandese Kay de Wolf.

A una gara dal termine, i Paesi Bassi guidano la classifica con 34 punti, una lunghezza in più rispetto agli Stati Uniti, attualmente al posto d’onore sfruttando il settimo posto di Aaron Plessinger e il nono di Cooper Webb. Terza poi l’Australia con 39 punti; vicina la Francia con sette lunghezze di svantaggio dalla vetta. L’Italia.è invece settima con 66 sigilli.