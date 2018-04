Motocross, GP Trentino 2018: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana a Pietramurata

Primo dei tre appuntamenti del Mondiale motocross in Italia. A Pietramurata, il prossimo weekend andrà in scena il GP del Trentino. La lotta nella MXGP è serratissima: dopo tre prove, Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings sono esattamente in parità e il loro duello promette scintille anche nel prossimo round. Diversa la situazione in MX2 dove Pauls Jonass sta dominando dall’inizio della stagione e promette di proseguire il suo splendido cammino.

Sarà un weekend per cuori forti quello di Pietramurata. Sabato 7 ci saranno le Qualifying Races, mentre domenica le gare. Tutto il weekend sarà visibile in tv su Eurosport (il palinsesto non è ancora disponibile) e in streaming su Eurosport Player.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del GP del Trentino di motocross.

Il programma

Sabato 7 aprile

Qualifying Races MX2 e MXGP

Domenica 8 aprile

Gare MX2 e MXGP













Foto: Valerio Origo