Milan-Inter in tv, orario e programma del derby di Milano. Si recupera la 27^ giornata di Serie A

Cresce l’attesa per Milan-Inter, derby valido per la 27^ giornata di Serie A in programma mercoledì 4 aprile. La super sfida era originariamente programmata per il 4 marzo ma era poi stata rinviata per onorare la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Il derby della Madonnina si recupererà dunque in turno infrasettimanale e tra l’altro in orario pomeridiano visto che è in serata è in programma la Champions League.

Milan e Inter si sfideranno allo Stadio San Siro alle ore 18.30 con la speranza che il pubblico risponda presente in masso nonostante la triste collocazione in calendario. In palio punti pesanti per la lotta a un posto nella prossima Champions League: i nerazzurri vogliono tornare in terza posizione, i rossoneri sperano di tornare definitivamente in gioco. Entrambe le squadre stanno attraversando un ottimo momento di forma anche se i ragazzi di Gattuso hanno perso contro la Juventus mentre gli uomini di Spalletti hanno surclassato il Verona.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Milan-Inter, derby di recupero della 27^ giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Mediaset Premium, in diretta streaming su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 4 APRILE:

18.30 Milan-Inter













