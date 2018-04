NBA 2018: San Antonio ferma Houston, i Sixers volano con Belinelli. Pasqua ricca di partite

Tante partite e classifiche si stanno delineando in maniera sempre più precisa. La gran parte delle formazioni NBA sono scese in campo nella giornata di ieri, tra la serata e la notte italiana: nei 13 match in programma della stagione regolare NBA 2018 non sono mancati dei risultati interessanti. Come la vittoria dei San Antonio Spurs sugli Houston Rockets, in netta difficoltà contro una squadra che sulla carta, per quanto visto in questa stagione, è inferiore. Gli speroni hanno vinto con il netto punteggio di 100-83, fermando una striscia di 11 vittorie consecutive dei Rockets. Con questa pesante vittoria, gli Spurs hanno rafforzato la propria quarta posizione di classifica, anche se da qui alla fine tutto potrebbe ancora cambiare. 23 punti e 14 assist a referto per Aldridge, mentre non sono bastati a Houston i 25 punti di Harden. Rimanendo ad Ovest, i Golden State Warriors hanno dominato i due quarti centrali contro i Phoenix Suns andando a vincere 117-107 con 29 punti, 11 rimbalzi e 8 assist di Kevin Durant. Cambierà poco in classifica, con i campioni NBA in carica che chiuderanno la stagione secondi.

Serata da assoluto protagonista, per quanto riguarda gli italiani, per Marco Belinelli. Assenti Embiid e Saric, i Philadelphia 76ers hanno trovato nella guardia di San Giovanni in Persiceto una vera miniera d’oro: 22 punti segnati per la decima vittoria consecutiva, maturata con il punteggio di 119-102 sui Charlotte Hornets. Con questo filotto, i Sixers sono a mezza vittoria di distanza da i Cleveland Cavaliers e potrebbero addirittura provare ad agguantare il terzo posto. Situazione diversa, invece, per Danilo Gallinari, che nonostante abbia passato oltre mezz’ora in campo ha segnato solo 7 punti nella sconfitta dei Los Angeles Clippers 111-104 contro Indiana. I Pacers in classifica tallonano Philadelphia per quello che potrebbe anche essere un accoppiamento interessante da primo turno.

Abbiamo citato in precedenza i Cleveland Cavaliers, che hanno vinto 98-87 contro i Dallas Mavericks. LeBron James si è impegnato in favore dei compagni e ha chiuso il match con 16 punti, 13 rimbalzi e 12 assist, firmando una solida tripla doppia. Per i Cavs importante rimanere almeno al terzo posto per provare a garantirsi un tabellone di playoff più agevole possibile dopo una stagione travagliata. Come LeBron, tre volte in doppia cifra anche Russell Westbrook con i suoi 26 punti, 15 rimbalzi e 13 assist nella vittoria degli Oklahoma City Thunder sui New Orleans Pelicans 109-104. Buona prova anche Paul George (27 punti), mentre Anthony Davis si è fermato a 25 con 11 rimbalzi. Nella corsa per le ultime posizioni da playoff ad Ovest, gli Utah Jazz hanno superato nello scontro diretto i Minnesota Timberwolves, che sono in striscia di 5 vittorie 5 sconfitte nelle ultime 10: per loro fortuna sia i Denver Nuggets che i Los Angeles Clippers non stanno facendo tanto meglio e per ora mantengono un leggero margine sulla nona e la decima piazza. 108-96, ma non basterà: i Detroit Pistons hanno vinto contro i Brooklyn Nets ma nonostante un buon finale di stagione il distacco dall’ottavo posto ad Est resta troppo elevato.

È servito un overtime ma i Denver Nuggets si sono mantenuti in corsa superando i Milwaukee Bucks 128-125: notte di giovani stelle, con Jabari Parker e Nikola Jokic che hanno segnato 35 punti a testa per le proprie squadre. Il discorso playoff per Denver è ancora aperto, anche se molto dipenderà anche da cosa faranno le altre squadre. Milwaukee, invece, ha ancora quattro vittorie da difendere per mantenere l’ottavo posto proprio sui Pistons a Est. Successo agevole per i Portland Trail Blazers, che salvo sorprese dovrebbero chiudere con un ottimo terzo posto ad Ovest, sui Memphis Grizzlies, che si sono arresi 113-98. I Sacramento Kings hanno superato 84-83 i Los Angeles Lakers in un confronto ormai privo di significato, mentre sempre in una sfida dallo stesso valore in ottica playoff gli Atlanta Hawks si sono imposti 94-88 sugli Orlando Magic. A chiudere, successo a ribaltare il pronostico dei Chicago Bulls sui Washington Wizards, che però sono già saldamente qualificati alla post season.

I risultati di domenica 1 aprile

Philadelphia 76ers – Charlotte Hornets 119-102

Washington Wizards – Chicago Bulls 94-113

Houston Rockets – San Antonio Spurs 83-100

Indiana Pacers – Los Angeles Clippers 111-104

Orlando Magic – Atlanta Hawks 88-94

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 108-96

Dallas Mavericks – Cleveland Cavaliers 87-98

Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans 109-104

Utah Jazz – Minnesota Timberwolves 121-97

Milwaukee Bucks – Denver Nuggets 125-128 dts

Phoenix Suns – Golden State Warriors 107-117

Memphis Grizzlies – Portland Trail Blazers 98-113

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 84-83













