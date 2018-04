LIVE Milan-Inter, il derby della Madonnina in DIRETTA: il risultato e gli aggiornamenti in tempo reale.

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Milan-Inter, match valido per la 27esima giornata di Serie A che recupererà il turno infrasettimanale non disputatosi per la scomparsa improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina.

Vi saranno in palio punti pesanti per il piazzamento in zona Champions League per entrambe le compagini. I nerazzurri aspirano al terzo posto mentre i rossoneri vogliono essere nuovamente dei giochi. Le due squadre attraversano un buon momento di forma anche se il Milan è stato battuto 3-1, nell’ultimo turno, all’Allianz Stadium dalla Juventus, mettendo però in luce un gran bel gioco mentre gli interisti hanno superato piuttosto nettamente il Verona.

