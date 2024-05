Quali tennisti italiani si qualificano alle Olimpiadi? Sinner guida la Race, lotta per gli ultimi due pass

L’Italia potrà schierare quattro tennisti nel torneo singolare alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Olympic Race, ovvero la graduatoria di ammissione ai Giochi, si chiuderà il prossimo 10 giugno, subito dopo la conclusione del Roland Garros. Al termine del secondo Slam della stagione avremo il quadro ufficiale e definitivo degli azzurri che potranno scendere sulla terra rossa della capitale francese.

Jannik Sinner occupa il primo posto della graduatoria con 8.725 punti ed è sicuro del biglietto per la rassegna a cinque cerchi. Anche Lorenzo Musetti, trentesimo con 1.225 punti, è davvero molto vicino alla matematica certezza della partecipazione alle Olimpiadi. Per gli altri due pass si sono seriamente avvantaggiati Matteo Arnaldi (41mo con 1.020 punti) e Luciano Darderi (43mo con 992 punti), mentre sono all’inseguimento Flavio Cobolli (53mo con 825 punti) e Lorenzo Sonego (56mo con 811 punti).

Luca Nardi è ulteriormente attardato (67mo con 732 punti), ancora più indietro Matteo Berrettini (86mo con 630 punti). Le prossime tre settimane saranno decisive. In quella entrante Luciano Darderi e Lorenzo Sonego giocheranno al torneo ATP 250 di Lione, mentre Flavio Cobolli sarà impegnato all’ATP 250 di Ginevra. Le due successive saranno dedicate al Roland Garros, che sarà probabilmente decisivo per le sorti degli italiani in vista dei Giochi. Di seguito la Olympic Race di tennis aggiornata al 19 maggio 2024.

OLYMPIC RACE TENNISTI ITALIANI (al 19 maggio)

1. Jannik Sinner 8.725

30. Lorenzo Musetti 1.225

41. Matteo Arnaldi 1.020

43. Luciano Darderi 992

55. Flavio Cobolli

56. Lorenzo Sonego 811

67. Luca Nardi 732

86. Matteo Berrettini 630

105. Fabio Fognini 558