Probabili formazioni Barcellona-Roma, quarti di finale Champions League: emergenza giallorossa a centrocampo, Gerson titolare?

Doppio incrocio Italia-Spagna nei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio: la Roma è attesa dal Barcellona nella gara di andata in programma al Camp Nou mercoledì 4 aprile alle ore 20.45. La sfida di ritorno è in programma martedì 10 aprile a Roma sempre alle ore 20.45.

Due assenti nel Barcellona di Valverde, che non avrà a disposizione Digne e Busquets, oltre a Coutinho, non inserito in lista UEFA. Per il resto i catalani avranno a disposizione tutta la loro potenza offensiva: si rivedrà dal 1′ Messi, lasciato in panchina contro il Siviglia e chiamato in causa per raddrizzare la sfida.

Due assenze anche nella Roma, e per Di Francesco è la linea di centrocampo quella ad essere falcidiata dai forfait: mancheranno sia Nainggolan che Pellegrini, così che dovrebbe essere Gerson a prendere una maglia da titolare. Anche tra i giallorossi un rientro dal 1′ dopo la panchina in Serie A: si tratta di Dzeko, che proverà a bucare Ter Stegen.

Di seguito le probabili formazioni dell’incontro.

Barcellona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Dembelè, Rakitic, Paulinho, Iniesta; Suarez, Messi. All.: Valverde.

Roma: Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Gerson, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. All.: Di Francesco.

