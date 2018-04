LIVE Volley, Champions League 2018: Trento-Civitanova in DIRETTA. Il derby italiano vale la Final Four, Lube favorita

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile. La Lube è a un passo dalla qualificazione alla Final Four: dopo aver vinto 3-1 all’Eurosuole Forum, i ragazzi di coach Medei devono vincere due set per chiudere definitivamente i conti oppure, in caso di sconfitta netta, dovranno obbligatoriamente vincere il golden set di spareggio per entrare tra le quattro grandi d’Europa e strappare il biglietto per gli atti conclusivi di Kazan.

I Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico ma i dolomitici cercheranno il ribaltone di fronte al proprio pubblico. Filippo Lanza e compagni hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i cucinieri che si affideranno a Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.













(foto Pier Colombo)