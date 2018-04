LIVE Volley, Champions League 2018: Civitanova-Trento e Perugia-Novosibirsk in DIRETTA. Andata quarti di finale, derby italiano da urlo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento e Perugia-Lokomotiv Novosibirsk, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile. Il derby italiano regalerà grandi emozioni, la Lube giocherà di fronte al proprio pubblico e trascinata da Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov cercherà di mettere sotto i dolomitici, galvanizzata dal successo contro Perugia in campionato e pronta a farsi prendere per mano da Giannelli, Lanza, Kovacevic e Vettori. I Block Devils, invece, partiranno nettamente favoriti contro la squadra russa ma Ivan Zaytsev e compagni non dovranno sottovalutare l’avversario.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento e Perugia-Lokomotiv Novosibirsk, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30.













