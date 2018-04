Serie A 2018, recuperi 27^ giornata: Milan-Inter 0-0, il Sassuolo pareggia in 9 contro 11! Larghi successi per Benevento e Torino

I recuperi odierni della 27ma giornata hanno offerto il piatto forte del derby di Milano, che però è finito a reti inviolate. Incredibile pareggio del Sassuolo in casa del Chievo in 9 contro 11, mentre larghe vittorie si sono registrate per il Torino contro il Crotone e per il Benevento contro l’Hellas Verona. Andiamo a scoprire quanto è accaduto nelle quattro sfide giocate questo pomeriggio.

Il derby della Madonnina non ha vincitori né vinti: a San Siro Milan-Inter finisce a reti bianche, anche grazie all’intervento del VAR. Al tramonto della prima frazione infatti Icardi aveva portato in vantaggio i nerazzurri sfruttando una gran palla di Candreva, ma alla moviola è emersa una lieve posizione di fuorigioco, che ha portato l’arbitro ad annullare la marcatura. Ad inizio ripresa traversa sempre dell’Inter, piuttosto casuale, con il cross di Perisic che beffa Donnarumma e coglie il legno. Al 56′ occasione fallita da Icardi a porta praticamente spalancata, poi al 67′ tocca a Cutrone farsi annullare per fuorigioco un bel gol in rovesciata, anche se in questa occasione la posizione era più netta e non vi è stata necessità di ricorrere al VAR. Al 92′ Icardi certifica la sua giornata storta non riuscendo a spingere in rete una palla perfetta di Cancelo.

Il Torino schianta il Crotone con un rotondo 4-1 complice la tripletta del “Gallo” Belotti. La resistenza dei pitagorici dura davvero poco: al quarto d’ora Belotti buca Cordaz, Iago Falque dopo 5′ concede il bis con una bella conclusione dal limite che si insacca nell’angolino basso di sinistra. Al 36′ Ljajic con uno schema su punizione mette in mezzo un assist al bacio per Belotti, che infila ancora l’estremo difensore avversario. L’attaccante della nazionale si porta il pallone a casa, firmando la personale tripletta e punendo oltremodo i calabresi, con una nuova marcatura al 68′ battendo Cordaz dopo essere stato ben imbeccato dal filtrante di Falque. La reazione dei pitagorici, che restano al terz’ultimo posto in classifica, è nel gol annullato a Sampirisi all’81’ per fuorigioco, seguito da quello convalidato al 90′ a Faraoni.

Il Chievo impatta con il Sassuolo per 1-1: le due squadre restano appaiate in classifica. I clivensi però non sfruttano al meglio l’ora di gioco in superiorità numerica dopo l’espulsione diretta al 28′ di Adjapong ed i minuti finali in 11 contro 9 per l’espulsione rimediata da Magnanelli per doppio giallo. Per sbloccare la contesa i veneti devono attendere il 72′ grazie al jolly tirato fuori da Giaccherini, che batte Consigli con una bella conclusione di prima intenzione dall’interno dell’area di rigore. I gialloblu non chiudono la partita ed al quinto degli otto minuti di recupero Cassata li punisce trovando uno strepitoso pareggio su punizione, con esecuzione da cineteca.

Nella sfida tra le ultime due della classifica sorride il Benevento, che nella gara giocata alle ore 17.00, ha schiantato per 3-0 il Verona, rendendo difficile il percorso salvezza anche agli scaligeri, alla terza sconfitta consecutiva. Nel primo tempo è Letizia al 25′ a sbloccare la contesa con uno splendido ed imparabile destro a giro, poi nella ripresa è Diabatè show: il maliano al 66′ raddoppia di testa (con l’ausilio della gol line technology) poi all’84’ chiude la partita firmando la personale doppietta.













