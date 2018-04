LIVE Volley, Challenge Cup 2018 in DIRETTA, la Finale d’andata. I giallorossi per il sogno: Bunge Ravenna-Olympiacos 1-1

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PARTITE CHAMPIONS LEAGUE (Civitanova-Trento e Perugia-Novosibirsk)

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ravenna-Olympiacos, Finale d’andata della Challenge Cup 2018 di volley maschile. I giallorossi vanno a caccia dell’impresa: al Pala De Andrè i ragazzi di coach Soli vogliono vincere per avvicinarsi alla conquista del terzo trofeo continentale per importanza. A 21 anni dall’ultimo trionfo in Europa e a 24 stagioni di distanza dall’ultima Coppa Campioni, gli emiliani hanno tutte le carte in regola per sconfiggere i greci e ottenere un risultato importante in vista del match di ritorno. Le bordate di Buchegger, le giocate di Poglajen e Marechal, la giocata di Orduna: servirà tutto per fare la differenza e regalarsi una notte magica.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Ravenna-Olympiacos, Finale d’andata della Challenge Cup 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. Buon divertimento a tutti.













21.20: Out Buchegger da seconda linea: 2-6

21.20: Rigiocata vincente Aleksiev. Ravenna sta faticando in attacco: 2-5

21.19: Errore al servizio Bunge: 2-4

21.19: Errore al servizio Olympiacos: 2-3

21.18: Pipe Aleksiev: 1-3

21.18: Invasione Olympiacos: 1-2

21.17: Muro Bohme: 0-2

21.17: Rauwerdink: Olympiacos 0-1

21.12: Il muro di Bohme su Gutierrez chiude il secondo set a favore dei greci: 23-25 e 1-1

21.10: Georgiev!!!! 23-24

21.09: Aleksiev sulle mani del muro: 22-24

21.09: Muroooooooooooooooooooooo!!! Georgievvvvv!!! 22-23

21.08: Bucheggerrrr da seconda linea: 21-23

21.07: Rauwerdink: 20-23

21.07: Errore al servizio Olympiacos: 20-22

21.06: Rauwerdink sulle mani del muro: 19-22

21.06: Muroooooooo!!! Diamantiniiiiiiiiiiiiiiiii!!!! 19-21

21.05: Diamantiniiiiii!!! Primo tempo: 18-21

21.05: Poglajen! 17-21

21.03: Errore al palleggio di Orduna: 16-21

21.03: Incredibile errore di Orduna senza muro: 16-20

21.01: Muroooooo Gerogievvvvv!!! 16-19

21.00: Senza muro Aleksiev: 15-19

21.00: Out Oivanen!!! 15-18

20.59: Servizio out Olympiacos: 14-18

20.59: Out l’attacco di Poglajen: 13-18

20.58: Buchegger!!! 13-17

20.58: Ace Oivanen: 12-17

20.56: Muro Petreas: 12-16

20.56: Errore servizio Orduna

20.55: Muroooooooooooo!!! Ravenna!!! 12-14

20.54: Georgiev!!!! 11-14

20.53: Marechal!!! 10-14

20.52: Aleksiev! 9-14. Momento difficile per la Bunge con Soli che chiama time out

20.51: Muro Bohme: 9-13

20.51: Fallo di Orduna: 9-12

20.50: Oivanen da zona 4: 9-11

20.50: Pipeeeeee Poglajeeeeennnn!!! 9-10

20.50: Bohme vince il contrasto a rete: 8-10

20.49: Poglajennnnn sulle mani del muroooo!!! 8-9

20.48: Out il servizio di Buchegger: 7-9

20.48: Errore al servizio Olympiacos: 7-8

20.46: Errore al servizio Ravenna: 6-8

20.46: Out Oivanen da seconda linea: 6-7

20.45: Aleksiev: 5-7

20.45: Errore al servizio Olympiacos: 5-6

20.44: Aleksiev mano out: 4-6

20.44: Murooooooooooo!!!| Bucheggerrrrr!!! 4-5

20.43: Poglajen!!! Pipe vincente: 3-5

20.42: Muro Bohme al termine di una azione confusa: 2-5

20.41: Oivanen: 2-4

20.41: Marechal da zona 4!!! 2-3

20.40: Lunga azione chiusa da Rauwerdink: 1-3

20.40: Out Marechal: 1-2

20.39: Errore Oivanen: 1-0 Ravenna

20.38: Giallo per la panchina greca per le proteste precedenti. Inizia il secondo set

20.34: ACEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! POGLAJEEEEEEEENNNNN!!!! Ravenna vince il primo set!!!! 26-24

20.33: Buuuuuuucheggeeeeeeeeeerrrrrrrrr!!! La rigiocata dopo due grandi difese: 25-24

20.32: Il pallonetto di Poglajen!!!! 24-24

20.32: Aleksiev: 23-24

20.30: Servizio out Olympiacos: 23-23

20.30: Out Poglajen: 22-23

20.29: Attacco vincente Oivanen: 22-22

20.28: Che primo tempo di Diamantini!!!! 22-21

20.28: Rauwerdink: 21-21

20.27: Poglajen!!!! 21-20

20.26: Out il servizio Olympiacos: 20-20

20.25: Out Poglajen: 19-20, parziale di 0-4 per i greci

20.25: Muro Olympiacos: 19-19

20.23: La rigiocata vincente di Petreas: 19-18

20.23: Oivanen: 19-17

20.22: Bucheggerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!! 19-16

20.21: Servizio out Olympiacos: 18-16

20.21: Out il servizio di Diamantini dopo due ottime battute: 17-16

20.20: Out Rauwerdink: 17-15

20.19: Bucheggerrrrrrrrrrrrrr!!! Seconda linea sulle mani del muro e Ravenna torna avanti: 16-15

20.18: Out Rauwerdink dopo l’azione più bella della gara finora: 15-15

20.17: Muro Olympiacos: 14-15

20.17: Ancora errore al servizio Ravenna: 14-14

20.17: Orduna di seconda intenzione! Gran palla! 14-13

20.16: Muro Oivanen: 13-13

20.15: Servizio out Buchegger: 13-12

20.15: Poglajen da zona 4 sulle mani del muro: 13-11 Ravenna

20.14: Bucheggerrrrrrrr!!! Da zona 4 al termine di una lunga azione: 12-10

20.13: Marechaaaaaalllll!!! Da zona 4: 11-9

20.12: Aleksiev: 10-9

20.12: Aceeeeeeeeeeeee Ordunaaaaaaa!!! 10-8

20.11: servizio out Bohme: 9-8 Ravenna

20.11: Ace Bohme: 8-8

20.11: Bohme primo tempo: 8-7

20.09: Buchegger mano out!!!v Break point Ravenna: 8-6

20.08: Primo tempo di Diamantini!!! 7-6

20.08: Out Buchegger: 6-6

20.07: Invasione Olympiackos: 6-5

20.06: Rauwerdink: 5-5

20.06: Out il servizio Olympiacos: 5-4

20.06: Oivanen da seconda linea: 4-4

20.05: Buchegger da zona 4!!! 4-3

20.04: Primo tempo di Diamantini! 3-2

20.04: Oivanen: 2-2

20.03: Marechal la free ball! 2-1

20.03: Oivanen da zona 2: 1-1

20.02: Georgiev! 1-0 Ravenna

20.01: Formazione annunciata per Ravenna. Al centro ci sono Georgiev e Diamantini, il libero è Goi

19.58: Non c’è il tutto esaurito al momento al PalaDeAndrè ma il Palasport potrebbe riempirsi a breve

19.57: Squadre pronte ad entrare in campo

19.55: Ravenna si affida come sempre alla diagonale, composta dall’alzatore argentino Orduna e dall’opposto austriaco Buchegger, vera e propria rivelazione del campionato, e ai due attaccanti di palla alta Poglajen e Marechal

19.52: Quattro le “vecchie conoscenze” del campionato italiano nelle file dell’Olympiacos che ha appena vinto la sua quinta Coppa di Lega greca: l’opposto finlandese Oivanen (ex Forlì e Piacenza), le bande Rauwerdink (olandese ex Latina, Cuneo, San Giustino e Monza) e Aleksiev (bulgaro, ex Monza e Corigliano) e il centrale Bohme (tedesco, anche lui ex Corigliano)

19.50: Buonasera dal PalaDeAndrè. Atmosfera magica a Ravenna che torna a disputare una finale europea a 21 anni dall’ultima vittoria continentale. Si gioca l’andata della Challenge Cup tra Bunge e Olympiacos Pireo