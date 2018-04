Ciclismo, Tom Boonen accusa Fabian Cancellara: “Mi ha rubato il Fiandre 2010, aveva un motorino nella bicicletta!”

Tom Boonen ha accusato pubblicamente Fabian Cancellara in un’intervista rilasciata a RTBF: “Mi ha sconfitto al Giro delle Fiandre 2010 perché aveva un motorino nella sua bicicletta, io ne sono convinto”. In quell’occasione lo svizzero vinse la Ronde battendo il belga con un attacco fulminante. Molti appassionati, nel corso degli anni, hanno manifestato dei dubbi sull’azione dell’elvetico che mise in così seria difficoltà l’idolo locale, ritenendo possibile un aiuto elettronico (il tema dei motorini nelle biciclette è stato più volte affrontato nel corso degli ultimi anni, tanto che la UCI ha pensato di intensificare i controlli.

Tom Boonen ha ulteriormente argomentato: “Non sono solo io a dirlo, quanto successo in quell’occasione non è normale. Purtroppo è molto difficile dimostrarlo perché non abbiamo la bicicletta per verificarlo, ormai è troppo tardi“. Ricordiamo che Tom Boonen ha vinto tre Giri delle Fiandre (2005, 2006, 2012) e quattro Parigi-Roubaix (2005, 2008, 2009, 2012) mentre Fabian Cancellara si è imposto per tre volte alla Ronde (2010, 2013, 2014) e altrettante all’Inferno del Nord (2006, 2010, 2013).













(foto Pier Colombo)