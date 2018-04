LIVE Moto3, GP Argentina 2018 in DIRETTA: prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Argentina della Moto3, nel secondo round del Mondiale 2018.

Nella minima cilindrata apprestiamoci a vivere il solito confronto Italia-Spagna. Jorge Martin, Aron Canet guideranno la truppa iberica mentre Enea Bastianini e Niccolò Antonelli vorranno fare la voce grossa per il Bel Paese, senza dimenticarci dei due alfieri dello Sky Racing Team Dennis Foggia e Nicolò Bulega e di Fabio Di Giannantonio, compagno di squadra di Martin.

Tanto l’interesse di una categoria sempre estremamente incerta ed i turni di libere saranno utili per i centauri nel trovare la giusta messa a punto su un tracciato particolarmente impegnativo per le gomme e non facile da interpretare. Per questo il pronostico per la vittoria finale è particolarmente complicato.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Argentina della Moto3, nel secondo round del Mondiale 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.00. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

FOTOCATTAGNI