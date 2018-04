LIVE Moto2, GP Argentina 2018 in DIRETTA: prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Argentina di Moto2. È il secondo appuntamento della stagione: dopo la prima gara in Qatar, oggi si torna in pista per testare il circuito di Termas de Río Hondo in vista del prosieguo del weekend. La caccia è a Francesco Bagnaia, vincitore a Losail. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 fa sul serio anche in ottica Mondiale e ha già battuto il primo colpo. Vedremo se Alex Marquez, il suo principale avversario, riuscirà a rispondere. Ma nessuno va sottovalutato: da Lorenzo Baldassarri, protagonista in Qatar, a Miguel Oliveira, passando per Brad Binder, Joan Mir, e soprattutto Mattia Pasini e Romano Fenati.

Sarà un weekend avvincente, che comincerà con le prove libere del venerdì. La prima sessione scatterà alle 14.55 ora italiana (9.55 in Argentina), la seconda alle 19.05. Noi seguiremo tutta la giornata in tempo reale, con aggiornamenti costanti: buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport delle prove libere del GP di Argentina di Moto2!

Foto: Valerio Origo