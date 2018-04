MotoGP, GP Argentina 2018: orario d’inizio e come seguirlo in tv

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP

Oggi domenica 8 aprile si correrà la gara del GP di Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Si preannuncia grande battaglia a Termas de Rio Hondo, il meteo potrebbe condizionare la corsa, la pioggia potrebbe abbattersi sul tracciato e rimescolare tutte le carte in tavola come ha fatto in qualifica.

Marc Marquez sembra essere il grande favorito della vigilia in qualsiasi condizione ma il Campione del Mondo non deve sottovalutare nessuno. Valentino Rossi ha un ottimo passo gara sull’asciutto e potrebbe fare saltare il banco mentre sul bagnato rischia di soffrire. Andrea Dovizioso è stato in grande difficoltà per tutto il weekend, c’è bisogno di un colpo di mano scattando dall’ottava posizione, tre caselle avanti rispetto al Dottore e due dietro rispetto a Marquez. Jack Miller ha conquistato una clamorosa pole position, vedremo come riuscirà a comportarsi in gara. Possono fare molto bene anche Dani Pedrosa e Johann Zarco, Jorge Lorenzo pare invece in grande crisi.

La gara del GP di Argentina 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta tv gratis e in chiaro su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle gare valide per il GP di Argentina 2018, seconda prova del Motomondiale.

DOMENICA 8 APRILE:

14.40-15.00 Moto3 – Warm Up

15.10-15.30 Moto2 – Warm Up

15.40-16.00 MotoGP – Warm Up

17.00 Moto3 – Gara

18.20 Moto2 – Gara

20.00 MotoGP – Gara

GARA GP ARGENTINA 2018: COME VEDERLA IN TV E STREAMING? DIRETTA, DIFFERITA E REPLICA

Le gare del GP di Argentina 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 (a pagamento) e in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Sky Sport F1 trasmetterà anche una replica della gara MotoGP alle ore 23.30 oltre a quelle in programma nel rullo notturno.

Diretta streaming su Sky Go e DIRETTA LIVE scritta su OASport.













FOTOCATTAGNI