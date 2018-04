LIVE MotoGP; GP Americhe 2018 in DIRETTA: prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Austin i piloti avranno a disposizione due turni da 45 minuti ciascuno per trovare il feeling giusto con il tracciato, per la messa a punto della moto e per prepararsi nel miglior modo possibile verso le qualifiche di domani e soprattutto verso la gara di domenica.

Il grande favorito della vigilia sempre essere Marc Marquez che ha sempre vinto il GP delle Americhe e che vuole conquistare il sesto successo consecutivo: il Campione del Mondo riuscirà nell’impresa dopo i noti fatti di Termas de Rio Hondo? Valentino Rossi vuole guardare avanti dopo lo speronamento subito in Argentina e cerca la risposta da Campione, Andrea Dovizioso dovrebbe riscontrare delle difficoltà ma proverà a limitare i danni. Si preannuncia una giornata davvero avvincente e appassionante che non possiamo perdere per nessun motivo e che ci chiarirà le carte in tavola verso la lotta per la pole position.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.55 con le prove libere 1, poi alle 21.05 sotto con le prove libere 2.













(foto Lorenzo Di Cola)