LIVE Moto3, GP Argentina 2018 in DIRETTA: risultato e aggiornamento in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto3 del GP di Argentina 2018. Dalla pole position scatterà Tony Arbolino, che sulla pista bagnata ha preceduto Marco Bezzecchi, in una prima fila che comprende anche l’argentino Gabriel Rodrigo. Proprio le condizioni di meteo incerto, con continui, seppur leggeri, scrosci d’acqua fanno sì che la gara sia apertissima a qualsiasi risultato. Ci proveranno Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, in seconda fila, così come Niccolò Antonelli, in terza con gli spagnoli Aron Canet e Jorge Martin, già protagonisti in Qatar. Andrea Migno scatterà invece dalla decima posizione mentre è ben più lontano Nicolò Bulega, che partirà addirittura dalla 27esima casella.

La giornata comincerà alle 14.40 con il warm-up; la gara scatterà alle 17.00. Noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti in tempo reale minuto dopo minuto. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE della gara di Moto3 del GP di Argentina 2018!

Le qualifiche













Foto: profilo Twitter Tony Arbolino