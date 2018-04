Moto3, GP Argentina 2018: risultato e classifica qualifiche. Tony Arbolino in pole position davanti a Marco Bezzecchi!

Altro giro, altra pole italiana in Moto3. Tony Arbolino partirà davanti a tutti domani nella gara del GP di Argentina. Il pilota del team Marinelli Rivacold Snipers ha approfittato alla grande delle particolari condizioni meteo di Termas de Río Hondo, stampando il miglior tempo in 1’53″782.

La qualifica è stata infatti condizionata dalle temperature basse e dal tracciato ancora umido per le gocce di pioggia scese nel corso della giornata. Proprio quando l’asfalto era migliorato, Arbolino ha siglato il miglior tempo, appena prima che la pista tornasse a bagnarsi. Nessuno, quindi, è riuscito migliorare il tempo del pilota classe 2000, e soprattutto a togliergli la soddisfazione della prima pole in carriera, fortunata ma anche meritata, visto che Arbolino si era già messo in luce nelle prove di ieri.

Accanto a lui partirà Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP), anche lui particolarmente in palla sul tracciato di Termas de Río Hondo, staccato di 306 millesimi. A completare la prima fila c’è l’argentino Gabriel Rodrigo (RBA BOE Skull Rider), che ha preceduto di pochi centesimi il malese Adam Norrodin (Petronas Sprinta Racing). Ma c’è tanta Italia nelle prime dieci posizioni perché in seconda fila partiranno Enea Bastianini (Leopard Racing) e Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3), che per via della pioggia scesa alla fine non sono riusciti a migliorarsi.

Beffato per pochi millesimi anche Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse), settimo, in terza fila insieme agli spagnoli Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) e Jorge Martin (Del Conca Gresini Moto3). A chiudere la top ten, poi, Andrea Migno (Angel Nieto Team Moto3), nonostante una brutta caduta in cui non ha tuttavia riportato conseguenze fisiche. Particolarmente in difficoltà Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46), che partirà in 27esima posizione.

I risultati delle qualifiche del GP di Argentina di Moto3

1 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 224.0 1’53.782

2 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 228.4 1’54.088 0.306 / 0.306

3 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 224.1 1’54.330 0.548 / 0.242

4 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 225.0 1’54.346 0.564 / 0.016

5 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 226.0 1’54.361 0.579 / 0.015

6 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 222.0 1’54.363 0.581 / 0.002

7 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 223.8 1’54.366 0.584 / 0.003

8 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.3 1’54.380 0.598 / 0.014

9 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 225.3 1’54.388 0.606 / 0.008

10 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 229.8 1’54.562 0.780 / 0.174

11 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 221.8 1’54.568 0.786 / 0.006

12 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 229.3 1’54.649 0.867 / 0.081

13 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 226.9 1’54.799 1.017 / 0.150

14 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.3 1’54.988 1.206 / 0.189

15 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 225.5 1’55.323 1.541 / 0.335

16 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 224.0 1’55.458 1.676 / 0.135

17 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 226.6 1’55.514 1.732 / 0.056

18 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 224.6 1’55.516 1.734 / 0.002

19 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 225.6 1’55.604 1.822 / 0.088

20 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 226.2 1’55.800 2.018 / 0.196

21 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.1 1’55.982 2.200 / 0.182

22 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 222.4 1’56.107 2.325 / 0.125

23 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 219.0 1’56.176 2.394 / 0.069

24 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 223.9 1’56.222 2.440 / 0.046

25 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 215.8 1’56.333 2.551 / 0.111

26 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 218.9 1’56.478 2.696 / 0.145

27 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.6 1’57.976 4.194 / 1.498

28 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP – Green Power KTM 217.4 2’00.087 6.305 / 2.111













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: profilo Twitter Tony Arbolino