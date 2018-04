LIVE Moto3, GP Argentina 2018 in DIRETTA: qualifiche. Bastianini e Antonelli a caccia della pole, Martin favorito.

Bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche della Moto3 del Gran Premio di Argentina 2018. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo si inizia a fare sul serio in vista della gara di domani, con la consueta sfida tra spagnoli e italiani. I grandi favoriti per la pole position sono Jorge Martin e Aron Canet, grandi protagonisti anche a Losail, anche se nella giornata di ieri si sono nascosti nelle due prime sessioni. Sarà, dunque, la grande occasioni per i nostri portacolori? Enea Bastianini ha chiuso il venerdì (clicca qui per la cronaca) con il miglior tempo assoluto, ma Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino erano in scia. Buone prove anche per Niccolò Antonelli e Andrea Migno. Serve un miglioramento, invece, per Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega. L’equilibrio, come sempre in Moto3, regnerà sovrano e chi partirà davanti a tutti domani sarà deciso per una questione di millesimi. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche della Moto3, con gli italiani che puntano al bersaglio grosso. (FOTOCATTAGNI).













