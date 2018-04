Moto3, GP Argentina 2018: risultati e classifica prove libere 2. Enea Bastianini scatenato, miglior tempo davanti a Dalla Porta e Arbolino

Grande l’Italia nelle prove libere del venerdì valide per il GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale di Moto3. Dopo il miglior tempo piazzato da Marco Bezzecchi nella FP1, nel secondo turno è stato Enea Bastianini a fare la differenza con una prestazione da urlo. Il 20enne della Honda Leopard Racing, a caccia di rivalsa dopo il ritiro di Losail, si è scatenato nel finale con un paio di giri veloci che hanno messo in ginocchio tutti i rivali: 1:50.397, quattro decimi di vantaggio sul compagno di scuderia Lorenzo Dalla Porta (1:50.805 per il 20enne desideroso di tornare sul podio dopo il terzo posto ottenuto in Qatar). Bastianini appare decisamente competitivo anche in proiezione gara.

A completare la tripletta italiana ci ha pensato Tony Arbolino: il 17enne della Honda Marinelli Snipers Team ha pagato 46 centesimi di distacco dal leader. Quinto posto per lo spagnolo Jorge Martin (il leader del Mondiale paga 6 decimi di ritardo), nona piazza per Niccolò Antonelli (a sette decimi), soltanto 14esimo l’iberico Aaron Canet (a 0.949), Di Giannantonio 21esimo a 1.2 secondi, Bezzecchi solo 23esimo a 1.3 secondi.

PROVE LIBERE 2 – CLASSIFICA DEI TEMPI (TOP TEN):

POS # RIDER GAP 1 33 E. BASTIANINI 1:50.397 2 48 L. DALLA PORTA +0.408 3 14 T. ARBOLINO +0.461 4 11 L. LOI +0.502 5 88 J. MARTIN +0.604 6 27 K. TOBA +0.627 7 19 G. RODRIGO +0.715 8 7 A. NORRODIN +0.724 9 23 N. ANTONELLI +0.764 10 41 N. ATIRATPHUVAPAT +0.819













FOTOCATTAGNI