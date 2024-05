Canottaggio, l’otto femminile dell’Italia fa la storia: prima qualificazione di sempre alle Olimpiadi!

Una pagina di storia del canottaggio italiano è stata scritta a Lucerna. Per la prima volta nella storia alle Olimpiadi ci sarà un’imbarcazione dell’otto femminile, dopo aver dominato la propria prova nel Preolimpico nelle acque svizzere.

Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi timoniere hanno confermato il pronostico che si era già visto nella gara preliminare, che aveva segnalato una predominanza della squadra azzurro rifilando quasi cinque secondi alla Germania e quasi sei alla Cina. E anche oggi la gerarchia non è cambiata.

Sin dai primi 500 metri le azzurre hanno potuto amministrare un vantaggio di un paio di secondi, tenuto comodamente per tutta la gara e toccando quasi i sei secondi di margine a 500 metri dal traguardo. L’otto tricolore si è permesso addirittura il lusso di rallentare nel finale tanto dal vantaggio accumulato, facendo registrare un tempo di gran lunga superiore a quello di due giorni fa in 6’23”67, permettendosi di entrare a pieno merito nel libro dei record del nostro canottaggio.

Alle spalle dell’Italia è stata gara vera, con Danimarca e Cina a sfidarsi per il posto per Parigi: sono le europee ad avere la meglio in 6’28”46, appena 19 centesimi meglio delle asiatiche.