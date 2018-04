MotoGP, GP Argentina 2018: prove libere (venerdì 6 aprile). Programma, orari e tv

Siamo giunti ai nastri di partenza del weekend del Gran Premio di Argentina anche per la MotoGP in vista di una tre giorni quanto mai importante che ci permetterà di capire se i primi verdetti emessi a Losail saranno confermati anche sul circuito di Termas de Rio Hondo. Le quattro ore di differenza tra Italia e nord dell’Argentina faranno in modo che le prove libere, le qualifiche e le gare, saranno tutte previste dal tardo pomeriggio nostrano. Le due prime sessioni in programma scatteranno alle ore 15.55 e 20.05 italiane e vedranno all’opera la MotoGP su un tracciato mai semplice in avvio. La pista sudamericana, infatti, è poco utilizzata nel corso dell’anno per cui per trovare la giusta gommatura occorre tempo. Il resto lo fa l’elevata umidità della zona che complica la scelta delle gomme. Andiamo a conoscere nel dettaglio programma, orari e come seguire in TV la prima giornata del fine settimana del Gran Premio di Argentina.



PROGRAMMA VENERDI’ 6 APRILE

15.55-16.40 Prove libere1 – Diretta su Sky Sport MotoGPHD (canale 208) con replica alle ore 17.00

20.05-20.50 Prove libere2 – Diretta su Sky Sport MotoGPHD (canale 208) con repliche alle ore 21.00, 23.00 e 00.45

