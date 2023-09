Probabili formazioni Inter-Milan: titolari e ballottaggi, infortunati e squalificati. Tutti i dubbi dopo le Nazionali

Appaiate in cima alla classifica, uniche a punteggio pieno, Inter e Milan sono pronte a sfidarsi in Serie A.

Il derby della Madonnina è infatti in programma sabato 16 settembre con calcio di inizio alle ore 18.00 allo stadio Meazza.

Con Acerbi in ripresa, ma non ancora al meglio, Simone Inzaghi dovrebbe schierare Darmian, De Vrij e Bastoni davanti al portiere Sommer. L’exploit con la Nazionale italiana di Frattesi lo candida per un ruolo da titolare a danno di Mkhitaryan, in un centrocampo completato da Barella e Calhanoglu, con Dumfries (con Cuadrado probabile assente per un problema muscolare) e Dimarco sulle corsie laterali. Thuram dovrebbe fare ancora coppia con Martinez in avanti.

Due grandi dubbi sembrano invece accompagnare Stefano Pioli. Giroud non è al meglio per un problema alla caviglia, così scalpita il nuovo acquisto Jovic per giocare al centro di un attacco che vedrà ancora Pulisic e Leao sugli esterni. Con Tomori squalificato e Kalulu alle prese con un fastidio muscolare, probabile chance da titolare per Kjaer al centro della difesa, mentre è più difficile il debutto di Pellegrino o l’impiego di Caldara.

Per il resto, il tecnico rossonero sembra orientato alla massima continuità, al netto delle rinunce forzate: centrocampo composto da Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders e difesa con Calabria, Thiaw ed Hernandez più Maignan tra i pali. Sempre out il lungodegente Bennacer.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-MILAN

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

