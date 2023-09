Chi Ã¨ l’arbitro di Inter-Milan? Definito il fischietto per il derby di Milano: i precedenti

Il derby di Milano a un milanese. Simone Sozza, nato nel capoluogo lombardo nel 1987, infatti, è stato designato per arbitrare la stracittadina milanese tra Inter e Milan in programma sabato 16 settembre alle ore 18.00, naturalmente al Meazza.

Per Sozza sarà una prima assoluta nel derby, ma non c’entra l’abolizione del vincolo territoriale in vigore a partire da questa stagione.

Il 36enne, infatti, fa parte della sezione arbitrale di Seregno (provincia di Monza e Brianza) per cui avrebbe potuto essere designato per un match analogo anche in precedenza.

Il fischietto milanese ha già diretto entrambe le squadre, ma mai in un confronto diretto.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Sozza ha arbitrato il Milan due volte: in Coppa Italia contro la Lazio (quarti di finale 2021/22) e in Serie A contro la Fiorentina (15ma giornata della passata stagione). Gare in cui i rossoneri hanno vinto rispettivamente 4-0 e 2-1.

Il direttore di gara lombardo ha invece diretto l’Inter in tre occasioni, sempre in campionato: contro la Roma nel 2021/22 (successo 3-1) e contro Sassuolo e Napoli nella scorsa Serie A (vittorie rispettivamente 2-1 e 1-0).

Insieme a Sozza, a completare la squadra arbitrale, gli assistenti Carbone e Giallatini e il quarto uomo Guida, con Di Paolo e Piccinni al VAR.

Foto: LaPresse