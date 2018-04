LIVE Inter-Juventus, Serie A in DIRETTA: 0-1. Arbitro protagonista, tanti episodi dubbi

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, anticipo serale della 35esima giornata di Serie A. Allo stadio di San Siro va in scena una grande classica del calcio italiano e la posta in palio è molto alta per entrambe le squadre.

La Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dal ko interno contro il Napoli, ha visto diminuire il vantaggio ad un punto nei confronti dei partenopei. I bianconeri, dunque, non potranno permettersi altri passi falsi se vorranno centrare il loro settimo Scudetto consecutivo. Il mister livornese si aspetta molto dai suoi campioni: Higuain e Dybala sono chiamati alla prova di qualità nella Scala del calcio. Il n.10 della Vecchia Signora sta attraversando un periodo negativo. Le ultime uscite in campionato non sono state convincenti e per conquistare un posto nella selezione dell’Argentina, in vista del Mondiale, dovrà reagire e mostrare le proprie capacità in campo. Un po’ lo stesso discorso vale per Higuain, a secco di gol dal 14 marzo (match contro l’Atalanta). E’ giunto il momento di porre fine al digiuno.

Sulla sponda nerazzurra la partita è importante non soltanto per la storia della sfida ma anche per il posto in Champions League che gli uomini di Luciano Spalletti si stanno contendendo con Roma e Lazio. Saranno in tre per due posti e tra queste compagini la formazione del tecnico di Certaldo non vorrà mancare. Fari puntati, in questo senso, su Mauro Icardi, bestia nera per la Juve: 7 gol in 11 partite il ruolino di marcia del cannoniere argentino. Come detto nel caso di Dybala, anche Maurito vorrà mettersi in mostra per convincere il ct della Selección Sampoli a inserirlo nel roster per la fase finale iridata.

Una partita densa di significati, tutta da vivere su OASport che metterà a disposizione la DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, anticipo serale della 35esima giornata di Serie A: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20.45. Buon divertimento!

21.40 TERMINA IL PRIMO TEMPO! Juventus avanti per 1-0, Inter in 10 per l’espulsione di Vecino.

ANNULLATO! Il Vari conferma il fuorigioco di Matuidi, che aveva insaccato dopo una sponda di petto di Khedira.

Sembra netto il fuorigioco di Matuidi.

50′ RADDOPPIO JUVENTUS! Matuidi! Ma serve ancora l’ausilio del VAR!

49′ Candreva salta due uomini al limite, poi calcia davvero male con il piatto destro.

48′ L’Inter sta provando a spingere in questo recupero.

47′ Libera la difesa della Juventus.

47′ Deviata dalla barriera la punizione di Brozovic, angolo.

6 MINUTI DI RECUPERO! Punizione da buona posizione centrale per l’Inter.

45′ Fallaccio di Barzagli in scivolata su Icardi, che resta a terra dolorante. Il recupero si preannuncia corposo.

44′ Destro altissimo dalla distanza di Cuadrado.

44′ La Juve ha dominato sulle fasce in questo primo tempo.

42′ Colpo di testa alto di Matuidi sul cross di Douglas Costa.

41′ Cross di Alex Sandro, Miranda anticipa di testa Matuidi. Angolo.

40′ Perisic punta Cuadrado, ma non lo salta. Scintille tra Candreva e Mandzukic.

39′ Chiusura importante al limite di Miranda su Higuain.

38′ Possesso palla sterile della Juventus ora.

37′ Gioco fermo, Candreva a terra dolorante.

35′ Sgroppata di Alex Sandro, che serve in area Higuain. Chiudono Miranda e Skriniar.

35′ Contatto tra Alex Sandro e Cancelo. Tutto regolare.

34′ Icardi troppo isolato davanti. Per ora non riesce ad incidere.

33′ L’Inter non sta rinunciando ad attaccare, nonostante l’uomo in meno.

32′ Spinge sempre sulla fascia destra la Juventus con Douglas Costa e Cuadrado. Azzeccata per ora l’intuizione di Allegri.

30′ Fallo di Skriniar sugli sviluppi del corner successivo.

29′ CHE OCCASIONE! Missile di Candreva dai 30 metri, Buffon la sfiora con la punta delle dita! Era all’incrocio dei pali!

28′ Intervento duro di Pjanic su Rafinha. Per l’arbitro non c’è fallo. Proteste interiste, il bosniaco era già ammonito.

28′ Cross troppo lungo di Cancelo, era una buona chance per i neroazzurri.

26′ Candreva recupera su Higuain. Ora la Juve è costantemente nella metà campo dell’Inter, rimasta in 10 dopo l’espulsione di Vecino.

25′ Buon contropiede dell’Inter, Perisic calcia altissimo dal limite.

24′ Douglas Costa scatenato. Calcia di destro dal limite, pallone alto.

23′ Possesso palla per la Juventus, che sta volutamente abbassando i ritmi.

22′ Cross fuori misura di Cuadrado.

22′ Per ora Spalletti non corre ai ripari con dei cambi e arretra Rafinha al fianco di Brozovic.

21′ Ammonito anche Pjanic per proteste. Animi caldissimi…

20′ Pjanic calcia alto sopra la traversa la punizione.

19′ Juventus avanti 1-0 e in 11 contro 10 con 70 minuti ancora da giocare. La partita sembra aver già preso la direzione della Vecchia Signora…

18′ ESPULSO VECINO! L’uruguaiano è entrato con il piede a martello su Mandzukic. Probabilmente un intervento da giallo, il rosso sembra eccessivo.

17′ Gioco fermo, Mandzukic è a terra. E l’arbitro ancora una volta va a vedere il video dopo il contatto tra il croato e Vecino.

16′ Molto disattenta la difesa dell’Inter in occasione del vantaggio bianconero. Douglas Costa ha avuto tutto il tempo di stoppare il pallone e prendere la mira.

15′ Il gol viene convalidato! 0-1 JUVENTUS!

14′ Douglas Costa, su un traversone dalla trequarti di Cuadrado, ha stoppato il pallone di petto e col destro ha fatto secco Handanovic!

13′ GOOOOLLL!!! Douglas Costa la sblocca! Ma l’arbitro chiede l’ausilio del VAR.

13′ Nulla di fatto sul corner successivo.

13′ Cross dalla destra, Mandzukic tutto solo in area mette in mezzo una sponda interessante. Chiusura decisiva di Skriniar.

11′ Con uno scatto pazzesco, Douglas Costa stava per rubare un pallone a Vecino. L’uruguaiano ha ceduto la sfera a Handanovic in extremis.

10′ Perisic sradica il pallone dai piedi di Khedira. Inter molto aggressiva.

10′ Perisic punta Cuadrado, poi serve Brozovic al limite, il croato viene anticipato.

8′ Cross telefonato di Cancelo dalla destra, nessun problema per Barzagli.

7′ Barzagli fa buona guardia su Icardi in area.

7′ Ora è la Juventus che aspetta l’Inter. Gli uomini di Spalletti sono molto lenti nel manovrare.

6′ Tanti errori in impostazione in questa prima fase.

5′ Attenzione, Perisic salta netto Cuadrado. Il colombiano lo stende in scivolata e viene ammonito. Può essere già un momento chiave della partita.

4′ Cross pericoloso, D’Ambrosio libera l’area di testa.

4′ Erroraccio di Candreva, che sbaglia uno stop e regala un corner alla Juventus.

3′ La prima chiusura difensiva è proprio di Cuadrado, che intercetta un dai e vai tra Rafinha e Perisic.

2′ Douglas Costa commette fallo su D’Ambrosio.

1′ L’Inter prova a pressare alto.

1′ Possesso palla per la Juventus.

1′ E’ INIZIATA INTER-JUVENTUS!

20.47 La coreografia della curva interista.

20.45 Inno della Serie A. Tra un paio di minuti si comincia!

20.44 Le squadre entrano ora in campo!

20.43 La grande incognita è la difesa della Juventus. Cuadrado terzino destro: azzardo o genialata di Massimiliano Allegri?

20.41 Atmosfera veramente da brividi a San Siro. Tutto esaurito!

20.40: 5′ al calcio d’inizio, che atmosfera a San Siro!!!

20.37: Premiazioni per alcune figure importanti del passato interista:

20.35: La Juventus non rimane tre gare di fila senza vincere in Serie A da maggio 2017 e due gare di fila senza segnare da novembre 2012. I bianconeri non perdono in trasferta in campionato da novembre contro la Sampdoria: da allora in 11 partite ben nove vittorie e due pareggi, racchiusi però nelle ultime tre gare in trasferta in Serie A.

20.33: L’Inter non perde in casa in campionato da dicembre contro l’Udinese: da allora quattro pareggi e quattro vittorie, arrivate tutte nelle ultime cinque partite interne. Nerazzurri che in casa non hanno subito gol nelle ultime quattro giornate: non rimangono cinque gare interne di fila senza gol subiti in campionato da aprile 2010.

20.32: Il riscaldamento di bianconeri:

20.28: Di seguito le dichiarazioni di Douglas Costa:

#InterJuve, 🎙 @douglascosta: "Dobbiamo giocare come sappiamo, tirando fuori il carattere e le caratteristiche della Juve, e restando concentrati per tutta la durata del match" — JuventusFC (@juventusfc) April 28, 2018

20.23: Come detto, Allegri sceglie il 4-3-3: Buffon tra i pali, Cuadrado e Alex Sandro terzini, mentre i centrali saranno Rugani e Barzagli; mediana a 3 formata da Khedira, Pjanic e Matuidi, mentre in attacco ci sarà il trio Douglas Costa-Higuain-Mandzukic.

20.18: Il derby d’Italia si gioca a San Siro, in campionato, per la 85esima volta: l’Inter ha avuto la meglio 35 volte, i pareggi sono stati 27 e le vittorie della Juventus 22: l’anno scorso fu 2-1 per l’Inter grazie ai gol di Icardi e Perisic in rimonta al vantaggio iniziale bianconero con Lichtsteiner.

20.14: Spalletti schiera l’Inter con il consueto 4-2-3-1: Handanovic in porta, Cancelo e D’Ambrosio ai fianchi di Miranda e Skriniar, mediana composta da Vecino e Brozovic, mentre sulla trequarti si rivede Candreva, nel tridente con Rafinha e Perisic, alle spalle dell’unica punta Icardi.

20.10: Tre delle ultime cinque reti subite dalla Juventus in Serie A sono arrivate da corner; salgono così a 10 i gol concessi su palla inattiva dalla Juventus su 20 totali incassati: il 50%, percentuale record in questo campionato. L’Inter al contrario ha incassato finora soltanto quattro reti su palla inattiva, un primato in questa Serie A. La Juventus è la formazione di questo campionato che ha trasformato più punizioni dirette (cinque) e la seconda dopo il Napoli (13) per gol sugli sviluppi di calcio d’angolo (10). Juventus letale nella prima e nell’ultima mezz’ora di gioco: 26 reti prima fino al 30′, 32 dopo il 60′, entrambi record in questo campionato.

20.04: Squadre in campo per il riscaldamento in questo momento.

19.55: Queste le dichiarazioni di Luciano Spalletti alla vigilia: “La cosa che mi dà più fiducia è la crescita della mia squadra, so che sarà una partita durissima ma noi abbiamo imparato da quelli che sono i nostri difetti. Siamo pronti a giocarci un obiettivo importantissimo in questo finale di stagione come quello dell’ingresso in Champions League. Se c’è pressione per lo ‘spareggio’ dell’ultima giornata con la Lazio? Non è un peso, ci metterei la firma se dovessimo giocarci l’accesso alla Champions in quella partita. Sappiamo che abbiamo la possibilità di giocarci qualcosa di grandioso, tornare in Champions rappresenta tutto l’amore per questo club e per questi calciatori da parte dei tifosi. Possiamo rimettere le cose a posto per quello che riguarda la storia del nostro club, quindi dobbiamo farci trovare pronti. Mi aspetto una prova importante, impossibile nascondersi: Inter-Juventus è una di quelle partite in cui bisogna prendersi responsabilità e cercare la giocata illuminante, ma anche correre e vincere i contrasti”.

19.52: Un evento di gala quindi visti i 5 milioni di euro di incassi (record assoluto per il calcio italiano) ed il tutto esaurito a San Siro. Si preanuncia una cornice di pubblico più unica che rara nell’impianto milanese.

19.50: Un discorso simile lo merita la coppia albiceleste della Juventus, ovvero Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Il 10 sudamericano, nelle ultime uscite, non ha incantato anzi…Vittima anche di qualche infortunio, il fantasista è parso un po’ l’ombra di se stesso non incidendo come al solito. L’obiettivo iridato è in cima alla lista e lo show alla “Scala del calcio” è da sfruttare. Da par suo, il Pipita è a secco di marcature da più di un mese (14 marzo contro l’Atalanta). Un po’ troppo per un bomber come lui ed al “Meazza” l’intenzione è porre termine al digiuno.

19.49: Sulla sponda interista, Mauro Icardi, a quota 26 gol in campionato, vuol ripertersi contro la Vecchia Signora: il bottino è di 7 reti in 11 partite. Fu proprio segnando due gol ai bianconeri che Maurito, con la maglia della Sampdoria il 6 gennaio 2013, si fece conoscere, contribuendo in maniera decisiva al successo esterno dei doriani, i primi a violare lo Stadium. Di stagioni ne sono passate diverse e l’argentino è uno degli attaccanti più importanti del campionato italiano, motivato a mettersi in mostra anche perché c’è una convocazione al Mondiale da conquistare e un Jorge Sampoli da convincere.

19.45: Confermate anche le indiscrezioni sulla formazione della Juventus:

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. Una mossa da all in quella di Allegri che, vista l’indisponibilità di Sturaro e De Sciglio, punta sul colombiano. Una Juve a trazione anteriore tenendo conto che sulla sinistra c’è Alex Sandro. Qualora questo schieramento a quattro dovesse andar male, il tecnico livornese sarà subissato dalle critiche.

19.38: Nessuna sorpresa tra le fila dell’Inter e la formazione annunciata alla vigilia con Candreva dal 1′ e Brozovic davanti alla difesa, con Rafinha a trequarti campo. Icardi unica punta.

19.37: Di seguito la formazione ufficiale dell’Inter:

19.36: Dopo il ko interno con il Napoli, la Juventus ha visto accorciarsi il vantaggio in classifica generale sui partenopei ad un solo punto. Gli uomini di Massimiliano Allegri non potranno permettersi altri passi falsi e sono attesi da un calendario molto complicato che li vedrà opposti nella 35esima giornata di campionato all‘Inter di Luciano Spalletti. I nerazzurri, in lizza per un posto in Champions League insieme alla Roma ed alla Lazio, vorranno farsi valere davanti al pubblico di casa a San Siro. Un match, dunquel da “all-in” per lo Scudetto ed un piazzamento nell’Europa che conta ma soprattutto una grande classica del nostro calcio che, sicuramente, regalerà tante emozioni ai tifosi ed agli appassionati in cui saranno i grandi campioni a decidere.

19.30: Buona sera bentrovati alla DIRETTA LIVE DI Juventus-Inter, derby d’Italia della 35esima giornata in cui ci si gioca tantissimo!

