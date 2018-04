LIVE Inter-Cagliari in DIRETTA: 4-0, i nerazzurri calano il poker a San Siro. Sardi dominati

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DI INTER-CAGLIARI

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Cagliari, anticipo serale del turno infrasettimanale di Serie A (33ª giornata). La compagine allenata da Luciano Spalletti va a caccia dei tre punti per ritrovare la vena realizzativa perduta e sfruttare il match a San Siro.

La corsa a tre per due posti in Champions League è appassionante e i nerazzurri non possono permettersi altri passi falsi. La Beneamata ha bisogno di ritrovare i gol di Icardi, a secco da Marassi, o la migliore verve di Perisic per non pensare che la sua grande prova col Verona sia stata un suo ultimo fuoco di paglia… E poi ci vorrebbe il primo acuto di Rafinha perché il figlio di Mazinho e Joao Cancelo sono da riscattare: operazione complicata senza i soldi freschi della qualificazione. Ma più che pensare al futuro, conta il presente.

I sardi sono reduci dalla vittoria contro l’Udinese tra le mura amiche e lontani dalla Sardegna Arena nel 2018 ha conquistato i tre punti in una sola occasione, lo scorso 18 marzo a Benevento. Nelle altre sfide disputate lontano dal campo amico ha ottenuto 2 punti (2 pareggi e 3 sconfitte). Non certo una media entusiasmante. Pertanto, parlare di Inter favorita non è una sorpresa.

OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE di Inter-Cagliari, anticipo serale del turno infrasettimanale di Serie A (33ª giornata): cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20.45. Buon divertimento!













E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Un saluto dalla redazione di OASport.

Senza neanche un minuto di recupero, Pasqua fischia il termine del confronto! Cancelo, Icardi, Brozovic e Perisic calano il poker a San Siro. Niente da fare per il Caglari! Match dominato dall’Inter.

89′ REALIZZA PERISIC CON UNO SPLENDIDO SINISTRO AD INCROCIARE. GOL CONVALIDATO DALLA VAR!!! 4-0

88′ Punizione per l’Inter: Faragò stende Perisic: una sorte di corner corto (angolo sinistro dell’area di rigore del Cagliari).

86′ Inter stasera in grande spolvero sotto il profilo del gioco al cospetto di un Cagliari, poca cosa stasera.

85′ PERISIC!!!! Traversa scheggiata su deviazione di Cragno. Inter vicina al poker.

84 A sorpresa Pasqua non accorda il calcio di rigore, concedendo l’angolo.

83′ Dalle immagini il braccio di Andreolli sembra essere largo in area.

82′ CANDREVA!!!!! Grande azione di Perisic, che avanza sulla sinistra e serve al centro Candreva: tiro di prima del numero ottantasette dell’Inter, che trova la deviazione con un braccio di Castan. Grandi proteste! Interviene la VAR!

81′ Ritmo decisamente basso e partita ormai in ghiaccio!

80′ ANCORA INTER PERICOLOSA! Percussione di Perisic centrale per Icardi a cui manca lucidità nell’assist di ritorno.

79′ Inter si mantiene in zona d’attacco, spingendo con un Cancelo sempre molto volitivo.

77′ Ritmi molto bassi in questo momento. Inter in completo controllo dell’incontro.

75′ Secondo cambio tra le fila dell’Inter: esce tra gli applausi Karemoh ed entra Candreva.

74′ Cross di Cancelo dalla destra e colpo di testa di Icardi: pallone s’impenna e termina di poco distante dalla porta difesa da Cragno. Pericolosa l’Inter.

73′ erza sostituzione per il Cagliari: fuori Cossu, dentro Caligara, classe 2000.

71′ Perisic si accentra e attende l’inserimento di Karamoh: pallone con i tempi giusti per l’ex Caen, il cui piazzato viene deviato sul fondo da Cragno.

68′ Cagliari che prova a farsi vedere dalle parti di Handanovic ma l’Inter gestisce bene anche in fase di non possesso palla.

66′ Troppa differenza nella caratura tecnica delle due squadre ed Inter che può fare un po’ quello che vuole sul rettangolo di gioco.

64′ Calcio d’angolo per l’Inter. In sei a saltare nell’area di rigore del Cagliari. Bravissimo Cragno in uscita.

63′ Secondo cartellino giallo del match: ammonito anche Brozovic per un’entrata decisa ed in ritardo su Giannetti.

62′ Esagera Perisic stavolta: doppio passo sulla sinistra e si allunga troppo il pallone, non riuscendo a mettere al centro il pallone per Icardi.

61′ 3-0 pienamente meritato dell’Inter, dominante stasera. Formazione di Lopez, fortemente rimaneggiata stasera, che però è mancata sotto il profilo dell’atteggiamento.

59′ CHE GOL DI BROZOVIC!!!!! Percussione centrale del croato, contrasto vinto e collo interno destro a giro del centrocampista croato fantastico. 3-0 dell’Inter.

58′ Cartellino giallo per Giannetti: tentativo di rovesciata e Skriniar colpito finisce a terra. Punito il gioco pericoloso del calciatore del Cagliari.

57′ Perde palla ingenuamente Karamoh, la ripartenza del Cagliari viene fermata da Miranda in angolo.

56′ Possesso palla prolungato dell’Inter che ora abbassa i ritmi, facendo correre a vuoto i sardi.

55′ Seconda sostituzione per il Cagliari: fuori Padoin, dentro Lykogiannis.

53′ Spazza la difesa nerazzurra, ottima giocata di Karamoh che va via sulla destra, l’uno-due con Icardi non si chiude per il passaggio dell’argentino troppo lungo.

52′ Calcio di punizione in zona d’attacco per il Cagliari, che si avvicina dalle parti di Handanovic per la prima volta in questa ripresa. Va Cossu sul pallone.

51′ Prima sostituzione per il Cagliari: fuori Sau, dentro Faragò.

49′ ECCOLOOOO!!!!! GOL ICARDI!!!!! Rafinha trova l’argentino di tacco: Maurito si presenta a tu per tu con Cragno e lo fulmina con un destro di potenza.

48′ Inter che continua a costruire ma il punteggio è sempre 1-0. Uno score che non può far stare tranquilli gli interisti.

47′ Continua ad attaccare l’Inter: gran cross di Cancelo, a tagliare l’area, per Perisic anticipato da Giannetti. Inter che si mantiene in zona d’attacco.

46′ Va via molto bene Karamoh sull’out destro ma il suo cross non è efficace: palla che finisce oltre la linea di fondo.

INIZIO SECONDO TEMPO! Calcio d’inizio dell’Inter.

Le squadre stanno per rientrare in campo.

Duplice fischio di Pasqua e fine del primo tempo: 1-0 per l’Inter grazie al gol di Cancelo. Tante chance fallite dagli uomini di Spalletti.

45+2′ ICARDI!!!! Ancora Perisic dalla sinistra, cross dalla sinistra a mezza altezza per l’argentino ancora non puntuale all’appuntamento con il gol. Altra chance fallita.

45+1′ Cross dalla sinistra di Perisic, tocco di Icardi di testa e Karamoh realizza. Il guardalinee, però, annulla giustamente per fuorigioco.

3′ di recupero.

44′ Cragno di pugno allontana la minaccia sugli sviluppi del corner.

43′ ANCORA ICARDI! Cross basso di Perisic verso il primo palo, dopo due numeri sensazionali di Karamoh e Rafinha: l’argentino è bravo a smarcarsi, ma il suo tiro viene deviato da un difensore avversario.

41′ Calcione involontario di Andreolli ai danni di Icardi, che commette fallo nel tentativo di lanciare lungo il pallone. L’arbitro, però, concede solo rimessa laterale in favore dell’Inter.

40′ Cross di Perisic dalla sinistra, inizialmente murato da Romagna. Poi ci riprova il croato, ma è bravo sul primo palo Andreolli ad allontanare la minaccia.

38′ Altra bella azione dell’Inter targata Karamoh-Icardi. Il primo si accentra e pesca in profondità l’argentino; pallone di ritorno, ma troppo sul portiere: Cragno esce ed anticipa tutti.

36′ Mani sul volto per il centrocampista italiano che esce in barella. Entra Borja Valero.

34′ Prova il Cagliari a reagire ma il centrocampo dell’Inter ha sempre la meglio. A terra molto dolorante Gagliardini. Problema muscolare per lui. Si scalda Borja Valero.

32′ Combinazione centrale tra Rafinha e Karamoh, conclusione centrale del franco-liberiano non pericolosa.

30′ Gioca bene l’Inter. Sfruttando un pressing mal organizzato del Cagliari, Rafinha si fa vedere sempre tra le linee, facendo la differenza.

29′ ATTENZIONE!!! CHE COLPO PER KARAMOH!!! Altra grande iniziativa di Brozovic per Perisic, traversone dalla sinistra per l’attaccante franco-ivoriano che va ad impattare contro il montante della porta cagliaritana. Per fortuna nulla di serio per lui.

28′ Inter in pressione: il Cagliari è totalmente raccolto all’interno della propria metà campo.

26′ Tanti errori in fase di rifinitura del Cagliari che non riesce mai a ripartire. Inter, per il momento, padrona del campo.

25′ Stesso intervento di pochi secondi fa, questa volta di Perisic su Castan: calcio di punizione per il Cagliari, entrata in ritardo dell’esterno croato.

24′ Fallo di Ceter che, nel tentativo di anticipare Miranda, rifila un calcione al difensore brasiliano dell’Inter. Calcio di punizione, niente cartellino giallo.

23′ ICARDI!!!! Con il sinistro da 25 metri, alto sopra la traversa. Inter che arriva al tiro con irrisoria facilità.

22′ Ancora l’estremo difensore sardo attento in uscita, sventando la minaccia interista.

21′ INTER STRARIPANTE!!! Sempre dalla sinistra Perisic, servizio a rimorchio per il trequartista ed il suo piatto sinistri viene deviato da Cragno in angolo.

20′ TRAVERSA DI KARAMOH!!!! Altra grande azione sulla sinistra dell’Inter: ottima combinazione tra Icardi e D’Ambrosio, traversone al bacio dell’esterno per il giovane attaccante nerazzurra che centra il legno.

19′ Sbaglia il controllo Rafinha su servizio in area di Icardi. Altra azione, potenzialmente, pericolosa per l’Inter.

18′ Bravo Cragno ad anticipare tutti in uscita alta e far suo il pallone.

17′ Terzo calcio d’angolo per l’Inter, guadagnato dall’ottima sovrapposizione sulla corsia mancina di Danilo D’Ambrosio: nuova chance per la squadra di casa.

15′ GAGLIARDINI!!!! Non arriva per pochissimo sull’ottimo traversone dalla bandierina di Cancelo il centrocampista nerazzurro. Azione che sfuma.

14′ Perisic fa un po’ quello che vuole sulla sinistra ed Andreolli è costretto agli straordinari, non avendo il supporto di Giannetti. Altro corner per l’Inter.

13′ NOOOOO!!!! CHE OCCASIONE KARAMOH!!!!! Grande verticalizzazione di Perisic per Icardi, ottimo cross al centro dell’argentino per il giovane attaccante dell’Inter che, da posizione favorevole, fallisce il raddoppio con il piatto destro.

12′ Deve uscire dal campo Skriniar che ha un taglio all’altezza del naso. Perde sangue il centrale dell’Inter, sottoposto alle cure mediche del caso. Inter momentaneamente in dieci.

11′ Bravissimo Miranda ad anticipare tutti e Karamoh conquista un calcio di punizione a centrocampo.

10′ Molto bravo Sau ad insistere sul suo movimento, vincendo il contrasto ed a conquistare il primo corner.

9′ Tiro a giro di Perisic che termina alto: ottimo cross di Cancelo, uscita di pugno dell’estremo difensore del Cagliari e conclusione del croato alle stelle.

8′ PERISIC!!! Ottima percussione centrale di Rafinha, servizio per Perisic, tiro sul primo palo del croato, Cragno devia in corner.

7′ Possesso palla dell’Inter, nel tentativo di stanare il Cagliari e rendersi ancora pericolosa.

6′ Pallone perso dal Cagliari, con l’Inter che torna subito in possesso. Buon approccio alla gara da parte della squadra di Luciano Spalletti che, dopo tre partite senza segnare, ha già sbloccato l’incontro.

5′ Inter partita bene. Soprattutto Perisic sulla sinistra sta creando diversi problemi alla retroguardia sarda.

4′ Partita che si mette subito bene per la formazione nerazzurra. Vediamo se il Cagliari saprà reagire.

3′ GOOLLLLLL CANCELOOOO!!!!! SI SBLOCCA SUBITO IL RISULTATO!!! L’esterno con il suo sinistro sorprende tutti da posizione defilata (sinistra). Cragno sorpreso ed 1-0 per l’Inter.

2′ Calcio di punizione per l’Inter: gran giocata di Perisic sulla fascia e fallo di mano di Andreolli.

1′ Gagliardini prende un colpo all’altezza della caviglia. Non dovrebbe però essere nulla di serio ed il gioco riprende.

20.48: PARTITI!!!! Calcio d’inizio del Cagliari!

20.45: Rossoblu con una maglia speciale.

20.43: Squadre entrano in campo accompagnate dall’Inter, cantato dal pubblico presente a San Siro.

20.40: 5′ al calcio d’inizio.

20.36: Per Mauro Icardi quattro gol nelle ultime quattro partite di campionato giocate contro il Cagliari, inclusa la doppietta nella gara dello scorso novembre. Marco Sau ha segnato tre gol in cinque precedenti di Serie A contro l’Inter finora, tutti e tre in trasferta a San Siro.

20.34: Fase di riscaldamento ultimata, tra poco si comincia!

20.30: 15′ al calcio d’inizio.

20.27: Calcio d’inizio fissato per le ore 20.45. A dirigere l’incontro sarà il signor Fabrizio Pasqua.

20.24: 50.000 spettatori attesi a San Siro, questa sera. Magliette dell’Inter decisamente particolari con l’indirizzo social sulle maglie.

20.21: Ranocchia: “Questa è la prima di sei finali. Dobbiamo solo vincere!”.

20.16: Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l’Inter: “Come vivo questa partita contro una squadra che non segna da tre gare? Con lo stesso stato d’animo di sempre (sorride, ndr). L’Inter è una grande squadra, ha campioni e la concentrazione deve essere massima: loro puniscono alla minima disattenzione. Salvezza? Noi dobbiamo cercare di portare a casa il massimo in ogni partita, non possiamo permetterci di fare calcoli. Scenderemo in campo per portare a casa il massimo dei punti”

20.12: Squadre in campo per la consueta fase di riscaldamento. Per l’Inter non c’è scelta: è necessario vincere!

20.08: La storia di Inter-Cagliari ci dice che solitamente quando queste due squadre si affrontano, non mancano i gol: 110 reti nelle 37 sfide in A giocate a Milano, 70 dei nerazzurri, 40 dei rossoblu. Praticamente una media di 3 gol a partita, mica male. Oltre al già citato 5-1 per i lombardi, in altri due casi si sono segnati addirittura 6 gol in totale e sono due 3-3, il primo nel 1980, il secondo nel 1994. Nella gara d’andata, giocata lo scorso novembre alla Sardegna Arena, finì 3-1 per la squadra di Spalletti, con la media gol ampiamente rispettata.

20.06: Per Mauro Icardi quattro gol nelle ultime quattro partite di campionato giocate contro il Cagliari, inclusa la doppietta nella gara dello scorso novembre alla Sardegna Arena. La partita ideale per tornare a segnare?

20.03: L’Inter ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro il Cagliari in Serie A (più 1 sconfitta), dopo che non aveva vinto nessuna delle precedenti sei contro i sardi (4N, 2P). In tutte le ultime sette match di campionato tra Inter e Cagliari, entrambe le squadre hanno trovato la via del gol. Il pareggio per 1-1 è il punteggio più frequente tra queste due squadre in Serie A, risultato finale di 13 incontri: il più recente nel febbraio 2014.

19.59: Luciano Spalletti, nella conferenza stampa della vigilia, non fa calcoli e vuole il massimo per provare a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League: “Non si può più gestire niente. Non so quanti punti dovremo fare, ma di certo va analizzata la situazione partita dopo partita. La vittoria di domani (oggi, ndr) è il nostro unico obiettivo”.

19.57: 3-4-3, invece, per il Cagliari. Emergenza a centrocampo, con Cigarini e Barella out: saranno Ionita e Cossu i due centrali, con Padoin e Miangue sulle corsie laterali. Ceter, invece, agirà da nel tridente d’attacco con Sau e Giannetti. In difesa, invece, trio composto da Romagna, Andreolli e Castan. In panchina Pavoletti.

19.53: Spalletti dunque per Karamoh e Rafinha nel ruolo di trequartisti, insieme a Perisic. Va in panchina Candreva. In cabina di regia Brozovic sostenuto da Gagliardini mentre Cancelo, Skrinier, Miranda e D’Ambrosio vanno a comporre il quartetto difensivo davanti ad Handanovic. Unica punta Icardi, in cerca del gol perduto..

19.48: LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Karamoh, Rafinha, Perisic; Icardi.

Cagliari (3-4-3): Cragno; Romagna, Andreolli, Castán; Padoin, Ioniță, Cossu, Miangue; Giannetti, Céter, Sau.

19.46: La 33esima giornata di Serie A si apre con l’anticipo del martedì sera a San Siro tra Inter e Cagliari: i nerazzurri vengono dal pareggio di Bergamo di sabato scorso, e proseguono la lotta per qualificarsi alla Champions League del prossimo anno; gli ospiti sono reduci invece dalla vittoria casalinga sull’Udinese, che ha consentito loro di interrompere una striscia di 3 sconfitte di fila e di allungare a +5 rispetto al Crotone, terzultimo in classifica con 27 punti all’attivo.

19.45: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’anticipo del turno infrasettimanale tra Inter e Cagliari.

