LIVE F1, GP Bahrein 2018 in DIRETTA: qualifiche (sabato 7 aprile): risultato e aggiornamenti in tempo reale. Vettel a caccia della pole

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2018 di F1. Si prospetta un altro confronto tra Ferrari e Mercedes. Un colpo di scena però ha preceduto il time-attack: Lewis Hamilton, il principale candidato per la partenza dalla p.1, sarà arretrato di 5 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito il cambio sulla sua W09 e dunque si prospetta per lui una gara in salita. Ne vorranno approfittare le due Rosse e la coppia Red Bull. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, in particolare, hanno dimostrato grande velocità nel corso delle libere e, date le circostanze, cercheranno di monopolizzare la prima fila per mettere in difficoltà il britannico. Si prospetta, dunque, un turno infuocato in cui la pole potrebbe decidere significativamente la corsa domenicale.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2018 di F1: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 17.00 (italiane). Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

FOTOCATTAGNI