F1 oggi (sabato 7 aprile), Qualifiche GP Bahrein 2018: orario d’inizio e come vederle in tv. La diretta e le differite su Sky e TV8

Oggi sabato 7 aprile si disputano le qualifiche del GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1. Parte la caccia alla pole-position, conosceremo quale sarà la griglia di partenza per la gara in programma domenica sotto il sole cocente di Sakhir. Si preannuncia un turno davvero emozionante e palpitante, il time-attack non lesinerà emozioni.

Le Ferrari, maestose nelle prove libere, partono con tutti i favori del pronostico. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen vanno a caccia della prima fila anche perché Lewis Hamilton dovrà scontare una penalizzazione di cinque posizioni per aver sostituito il cambio. Ci proveranno anche Valtteri Bottas e le due Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo. Prima delle qualifiche si svolgeranno anche le prove libere 3, ultima ora di test a disposizione dei piloti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP del Bahrein 2018, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in differita tv su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 7 APRILE:

14.00-15.00 Prove libere 3

17.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP BAHRAIN 2018: COME SEGUIRLE IN TV? DIRETTA, DIFFERITA E REPLICHE

Le qualifiche del GP del Bahrain 2018 verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1.

Su Sky verranno trasmesso anche le repliche delle qualifiche secondo il seguente palinsesto: 18.45, 20.30, 22.15, 23.30 e nel rullo notturno.

Su TV8 verrà trasmessa la differita, gratis e in chiaro, a partire dalle ore 23.00.

Previste anche la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.













