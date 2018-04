LIVE F1, GP Bahrein 2018 in DIRETTA: gara. Risultato, classifica e aggiornamenti in tempo reale. Vettel e la Ferrari, battaglia nel deserto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP del Bahrein 2018, seconda prova del Mondiale F1. Oggi è in programma la gara sul circuito del Sakhir, il weekend vivrà il suo momento clou, il corpo a corpo tra i piloti regalerà grandi emozioni in una corsa che si preannuncia appassionante, emozionante e molto divertente.

La Ferrari partirà con tutti i favori del pronostico, forte di una prima fila tutta rossa grazie alle prestazioni di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Le due vetture di Maranello proveranno a scappare subito e cercheranno di fare il ritmo su un tracciato particolarmente congeniale al Cavallino Rampante: il tedesco cercherà la seconda vittoria consecutiva dopo il trionfo di Melbourne, il finlandese proverà a dare battaglia a compagno di squadra. Entrambi dovranno stare ben attenti al tentativo di sorpasso di Valtteri Bottas ma soprattutto sarà interessante osserva come Lewis Hamilton cercherà di rimontare: il Campione del Mondo scatterà dalla nona posizione a causa di una penalizzazione per la sostituzione del cambio, adotterà una strategia aggressiva e non si tirerà indietro. Attenzione anche a Dani Ricciardo mentre Max Verstappen partirà dalle retrovie.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della gara del GP del Bahrein 2018, seconda prova del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.10. Buon divertimento a tutti.













