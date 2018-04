Griglia di partenza F1, GP Bahrein 2018: risultato e classifica. Sebastian Vettel in pole position, doppietta Ferrari! Hamilton nono

Sebastian Vettel scatterà in pole position nel GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1. Qualifiche da sogno del tedesco che scatterà davanti a tutti in una memorabile prima fila tutta Ferrari grazie al secondo posto di Kimi Raikkonen (ultima volta in Ungheria nel 2017). Lewis Hamilton è soltanto quarto e dovrà così scattare in nona posizione a causa della penalizzazione inflitta per la sostituzione del cambio. Terzo Bottas, quarto Ricciardo.

Max Verstappen è andato a sbattere contro il muro durante il Q1 e dunque sarà costretto a scattare dalla 15esima posizione (sempre se non effettuerà delle sostituzioni sulla sua vettura). Di seguito la griglia di partenza del GP del Bahrain 2018 e il risultato delle qualifiche della seconda prova del Mondiale F1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP BAHRAIN 2018:

1. Vettel

2. Raikkonen

3. Bottas

4. Ricciardo

5. Gasly

6. Magnussen

7. Hulkenberg

8. Ocon

9. Hamilton

10. Sainz

11. Hartley

12. Perez

13. Alonso

14. Vandoorne

15. Verstappen

16. Grosjean

17. Ericsson

18. Sirotkin

19. Leclerc

20. Stroll

