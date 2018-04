LIVE Calcio femminile, Italia-Belgio in DIRETTA: scontro diretto decisivo verso i Mondiali 2019

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match di qualificazione ai Mondiali 2019 di calcio femminile. A Ferrara le azzurre sfideranno le Red Dragons in una partita fondamentale sul cammino che conduce verso la rassegna iridata: dopo aver vinto le prime cinque partite, le ragazze di Milena Bertolini affronteranno la seconda del girone, attardata di cinque punti ma con una partita in meno.

Una vittoria sarebbe fondamentale per sognare ancora di più il ritorno ai Mondiali dopo 20 anni dall’ultima volta: Sara Gama e compagne hanno tutte le carte in regola per poter battere le avversarie, inchiodate sul pareggio dal Portogallo pochi giorni fa mentre le azzurre si sono imposte in Moldavia. Bisognerà giocare un incontro molto accorto, cercando di pungere quando ne avremo l’opportunità sfruttando l’estro di Bonansea e la concretezza delle nostre attaccanti. Un successo metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione ai Mondiali 2019, bisogna crederci fino in fondo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match di qualificazione ai Mondiali 2019 di calcio femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

Clicca qui per la presentazione del match – Clicca qui per il programma della partita – Clicca qui per il Belgio ai raggi X













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

(foto profilo Twitter Nazionale Azzurra)