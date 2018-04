Calcio femminile, il Belgio ai raggi X. Ecco chi sono le avversarie dell’Italia sulla strada che porta in Francia

Domani l’Italia si gioca una fetta importante della prossima qualificazione ai Mondiali di calcio femminile contro il Belgio a Ferrara, alle ore 18.00. Andiamo a scoprire chi sono le nostre avversarie più pericolose sulla strada che porta alla rassegna iridata che si disputerà nel 2019 in Francia.

Julie Biesmans (04-05-1994 – Bristol City): 52 presenze in nazionale su 58 convocazioni, due reti in 4045 minuti giocati, di ruolo centrocampista. Ha giocato fino allo scorso anno nello Standard Liegi, prima nel Bilzerse.

Jassina Blom (03-09-1994 – FC Twente): 9 presenze su 12 convocazioni e già 2 gol in 253 minuti giocati: media niente male per la giovane attaccante che in Patria ha vestito le maglie di Bruges e Gent.

Janice Cayman (12-10-1988 – Montpellier Hérault SC): 79 presenze in 81 convocazioni, lei è la capitana del Belgio. Per l’attaccante sono 27 i gol in oltre 6000 minuti di gioco. Ha giocato a lungo negli States prima di tornare in Europa.

Jana Coryn (26-06-1992 – LOSC Féminines): anche lei gioca in Francia, nel Lille. Ha collezionato 28 presenze in 39 chiamate, siglando due reti in 815 minuti di gioco.

Maud Coutereels (21-05-1986 – LOSC Féminines): una delle veterane della selezione. 77 gettoni su 85 convocazioni, e 9 gol in 6207 minuti giocati.

Yana Daniels (08-05-1992 – Bristol City): 35 presenze su 38 chiamate, ha siglato 5 gol in 1551 minuti giocati. Ha vestito, tra le altre, le maglie dell’Anderlecht e del Twente prima di andare in Inghilterra.

Tine De Caigny (09-06-1997 – RSC Anderlecht): centrocampista, ha segnato il gol dell’illusorio vantaggio contro il Portogallo. 37 presenze du 42 convocazioni, è andata 10 volte in gol in 2873 minuti.

Laura De Neve (09-10-1994 – RSC Anderlecht): difensore, ha collezionato 18 gettoni su 29 chiamate. Sono 877 i minuti giocati in nazionale. Prima dell’Anderlecht ha vestito soltanto la maglia del Dender.

Laura Deloose (19-06-1993 – RSC Anderlecht): terzino, 28 presenze in 32 convocazioni. Ha segnato anche 2 gol in oltre 2000 minuti giocati in nazionale.

Nicky Evrard (26-05-1995 – FC Twente): portiere, al momento è il terzo della selezione belga. Ha giocato 17 volte difendendo i pali del proprio Paese. Ha anche vestito la maglia del Gent in Patria.

Heleen Jaques (20-04-1988 – RSC Anderlecht): centrale difensivo, ha al suo attivo 82 presenze su 90 convocazioni. Ha siglato 2 reti giocando 6621 minuti.

Diede Lemey (07-10-1996 – AGSM Verona): conosce bene il nostro campionato, ma in nazionale è il secondo portiere. Ha collezionato solo 4 presenze in 23 convocazioni, per un totale di 314 minuti.

Kassandra Missipo (03-02-1998 – K.A.A. Gent): centrocampista esterno, è entrata da poco nel giro della nazionale, avendo collezionato solo 6 presenze e 9 chiamate, per un totale di 277 minuti.

Justien Odeurs (30-05-1997 – FF USV Jena): portiere titolare della selezione belga. Ha già all’attivo 31 presenze su 35 convocazioni, e non è mai stata sostituita: 2790 minuti giocati per lei.

Lenie Onzia (30-05-1989 – RSC Anderlecht): 41 presenze in 54 chiamate, ma contro il Portogallo è rimasta in panchina. Ha segnato 4 reti in oltre 2500 minuti giocati in nazionale.

Davina Philtjens (26-02-1989 – AFC Ajax Amsterdam): espulsa contro il Portogallo, non sarà della partita.

Charlotte Tison (21-04-1998 – RSC Anderlecht): anche lei è appena entrata nel giro della nazionale maggiore dopo la trafila in tutte le giovanili. 5 gettoni in 9 convocazioni, per 270 minuti giocati.

Nicky Van Den Abbeele (21-02-1994 – AFC Ajax Amsterdam): 34 presenze in 49 convocazioni per un totale di 1647 minuti giocati. Nessuna rete al’attivo per il difensore, che a livello di club è alla prima esperienza fuori dal Belgio.

Davinia Vanmechelen (30-08-1999 – Paris Saint-Germain FC): entrata a gara in corso con il Portogallo, vanta 18 apparizioni in 21 convocazioni. Ha siglato 4 reti in 735 minuti, non male per un esterno di centrocampo.

Sarah Wijnants (13-10-1999 – RSC Anderlecht): anche per lei tutta la gara in panchina contro il Portogallo. Ha collezionato 7 presenze in 13 convocazioni per 256 minuti complessivi.

Tessa Wullaert (19-03-1993 – VfL Wolfsburg): attaccante di razza, la più pericolosa tra le belghe. Ha collezionato 68 presenze in 70 chiamate ed ha realizzato qualcosa come 38 reti in 5807 minuti giocati.

Aline Zeler (02-06-1983 – RSC Anderlecht): altra pericolosa bocca da fuoco belga. Unica ad aver collezionato oltre 100 gettoni: sono 102 in 107 convocazioni. Siglate 28 marcature in 7743 minuti.













Foto: Profilo Twitter FIGC

